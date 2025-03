Kilkuset mieszkańców Goszowa, Starego i Nowego Gierałtowa oraz Bielic pojawiło się na pierwszych konsultacjach społecznych ws. nowych zabezpieczeń przed powodzią w okolicy Stronia Śląskiego (woj. dolnośląskie). Nie zgadzają się na przesiedlenie i budowę suchych zbiorników retencyjnych. "Wieś jest zgrana, wszyscy będą do końca walczyć o swoje nieruchomości" - usłyszała od jednej z kobiet reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Wieś Goszów / Martyna Czerwińska / RMF FM

Sześć wariantów lokalizacji zbiorników retencyjnych

Po raz pierwszy "Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej" zaprezentowano samorządowcom z terenów dotkniętych ubiegłoroczną powodzią pod koniec lutego. Ta prezentacja zapoczątkowała serię spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach, których dotyczy realizacja tego programu. Dokument został opracowany przez Wody Polskie pod przewodnictwem prof. Janusza Zaleskiego, dyrektora Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Program zakłada m.in. budowę suchych zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. Wariantowo rozpatrywana jest lokalizacja 20 zbiorników w zlewni Nysy Kłodzkiej, co nie oznacza, że taka liczba zostanie ostatecznie wybudowana.

W zlewni rzeki Białej Lądeckiej, na terenie gminy Stronie Śląskie, przedstawiono sześć wariantów lokalizacji zbiorników retencyjnych. Przy czym zespół ekspertów, któremu przewodniczy prof. Zaleski, rekomenduje realizację wariantu nr 2, który zakłada budowę zbiorników w miejscowościach Goszów, Bolesławów i Stójków, a także uruchomienie polderu Rudawka i remont zbiornika w Stroniu Śląskim.

Obawy przed wysiedleniami

Podczas wtorkowych konsultacji w Stroniu Śląskim swoje stanowisko do założeń programu zaprezentowali m.in. mieszkańcy miejscowości Goszów, Stary i Nowy Gierałtów oraz Bielice. Podnosili oni, że teren doliny rzeki Biała Lądecka (powyżej Stronia Śląskiego) nie powinien ulec degradacji, co - jak akcentują mieszkańcy - wydarzy się w wypadku budowy suchego zbiornika retencyjnego w Goszowie.

Ten teren powinien się rozwijać, ma wspaniałe walory krajobrazowe i turystyczne. To jednocześnie miejsce, w którym można opracować bardzo interesujące rozwiązania pilotażowe ochrony przeciwpowodziowej dla miejscowości leżących w terenie zlewni górskich rzek. Ta woda spływa bardzo gwałtownie, a jest jednak możliwa do przechwycenia - powiedziała Violetta Krajewska, która w imieniu mieszkańców trzech sołectw referowała ich stanowisko podczas konsultacji w Stroniu Śląskim.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie suchego zbiornika w Goszowie (jego budowa została zawarta we wszystkich z sześciu wariantów przedstawionych przez Wody Polskie) podnosząc, że jego budowa wiąże się z wysiedleniem "znacznej części tego terenu".

Mój dom idzie pod rozbiórkę. W 2012 wybudowaliśmy nowy dom. Mamy wszystko zrobione. Chcieliśmy na stare lata sobie spokojnie pożyć, pomieszkać. A tutaj takim młotem w głowę dostaliśmy - mówił reporterce RMF FM jeden z uczestników spotkania.

Wieś jest zgrana, wszyscy będą do końca walczyć o swoje nieruchomości - dodała jedna z kobiet.

Uderzenie w turystykę, degradacja środowiska

Mieszkańcy wskazują, że budowa tego zbiornika nie gwarantuje ochrony miejscowościom leżącym powyżej tej budowli hydrotechnicznej (Stary i Nowy Gierałtów oraz Bielice). Goszów nie jest rozwiązaniem dla okolicy, nie jest też rozwiązaniem dla Stronia Śląskiego, ponieważ w obliczeniach przy każdym wariancie mówi się, że finalnie woda, która dotarłaby do Stronia przy wprowadzeniu suchych zbiorników byłaby niższa o 15 centymetrów - mówiła Krajewska.

Mieszkańcy akcentują też, że budowa zbiorników retencyjnych uderzy w biznesy prowadzone przez wielu z nich, czyli w branżę turystyczną, oraz zdegraduje środowisko.

Ludzie tu przyjeżdżają, cieszą się tym terenami. A gdy porobią te zbiorniki, jak to będzie wyglądać? Droga do jaskini koło zbiornika będzie szła - ludzie będą patrzeć i odjeżdżać. Gmina zginie - mówił RMF FM jeden z mężczyzn uczestniczących w spotkaniu.

Mieszkańcy wskazują na błędy

W stanowisku mieszkańców trzech sołectw podkreślono, że w "Programie redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej" "brakuje analizy i propozycji alternatywnych rozwiązań, które pozwoliłyby na skuteczną redukcję ryzyka powodziowego bez konieczności dokonywania wysiedleń i ponoszenia wysokich kosztów społeczno-gospodarczych gminy".

Mieszkańcy podnoszą również, że w dokumencie Wód Polskich wskazano na "błędne dane dotyczące liczby nieruchomości przeznaczonych do bezpośredniej likwidacji pod planowane zbiorniki". Według Wód Polskich w zależności od wariantu, aby zbudować zbiorniki w zlewni Białej Lądeckiej potrzebne będzie przesiedlenie od 150 do 240 osób. Dla budowy zbiornika Goszów, Wody Polskie przewidziały wykup 96 budynków, w tym 53 mieszkalnych. Tymczasem mieszkańcy twierdzą, że budowa zbiornika w Goszowie wiązałaby się z "likwidacją 125 budynków, w tym 70 mieszkalnych".

"Biorąc powyższe pod uwagę wyrażamy całkowity sprzeciw wobec lokalizacji zbiornika retencyjnego w sześciu wariantach zlokalizowanego na terenie obrębu Goszów - Stary Gierałtów i zbiornika w obrębie Stary Gierałtów-Nowy Gierałtów. Jednocześnie jesteśmy otwarci i gotowi na rozmowy z przedstawicielami Wód Polskich w zakresie sformułowania wytycznych dla I etapu inwestycji ograniczenia ryzyka powodzi dla rzeki Biała Lądecka oraz wypracowania skutecznych rozwiązań minimalizujących ryzyko powodziowe" - podnoszą w swoim stanowisku mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż Białej Lądeckiej, powyżej Stronia Śląskiego.

Czym grozi Biała Lądecka?

Prof. Zaleski, przedstawiając mieszkańcom gminy Stronie Śląskie zawarte w programie propozycje działań, podkreśli, że w zlewni Białej Lądeckiej "powódź stuletnia" zagraża łącznie ponad 1,9 tys. budynków i prawie 5 tys. mieszkańców.

Naukowiec wskazał, że w pierwszej kolejności w zlewni Białej Lądeckiej opracowany program koncentruje się na tzw. komponencie niestrukturalnym. To rozwiązania mniej kosztowne, szybkie w realizacji i stosunkowo łatwe do wprowadzenia, ale nie wyczerpują one osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwo przed powodzią - mówił profesor. Chodzi m.in. o rozbudowę monitoringu służącego do ostrzegania przed powodzią, zwiększenie małej retencji w terenach leśnych oraz na terenach niezalesionych, budowę zielonej infrastruktury.

Chcielibyśmy nie dopuścić też do dalszej zabudowy terenów, które obarczone są dużym ryzykiem zalania - to jest temat do współpracy z lokalnymi samorządami - mówił prof. Zaleski.

Dodał, że w dolinie Białej Lądeckiej zaproponowane zostanie uszczelnianie budynków - rozwiązanie stosowane w świecie, a w Polsce jeszcze mało popularne. My proponujemy, aby w Polsce został wprowadzony pilotażowo, na razie dla zlewni Nysy Kłodzkiej, program dofinansowywania uszczelniana budynków do 85 cm ich wysokości - mówił profesor Zaleski.

Podkreślił przy tym, że mała retencja oraz pozostałe działania w ramach komponentu niestrukturalnego nie wystarczają do redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej. Skazani jesteśmy na budowę suchych zbiorników retencyjnych, dlatego proponujemy do konsultacji różne ich lokalizacje - mówił Zaleski.

W 2019 r. mieszkańcy nie zgodzili się na budowę zbiornika w Goszowie.

Pierwszy etap konsultacji ma się zakończyć 31 marca. Wybór docelowego wariantu "Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej" zostanie wyłoniony do realizacji po zakończeniu wszystkich etapów konsultacji. Jutro dyskusja przenosi się do Lądka Zdroju.

Mateusz Balcerowicz, wiceprezes Wód Polskich, który jest tu na miejscu, obiecał: Do momentu aż większość rozwiązań będzie posiadała zgody większości, na pewno nic nie będzie robione za państwa plecami, bez informowania państwa. Proszę się o to nie obawiać.