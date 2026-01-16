​Aż 80 proc. Polaków najczęściej przemieszcza się samochodem - wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej. Na wsi odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga 86 proc. Jednocześnie 75 proc. mieszkańców największych miast ocenia dostęp do transportu publicznego jako wystarczający, podczas gdy na wsi taką opinię wyraża jedynie 29 proc. respondentów.

Od 2007 roku znacząco wzrosło korzystanie z samochodów, motocykli i skuterów do dojazdów do pracy lub szkoły (z 43 proc. do 68 proc.), a spadło korzystanie z autobusów i przemieszczanie się pieszo.

Ocena dostępności transportu publicznego pogorszyła się - obecnie 51 proc. badanych deklaruje łatwy dojazd, a rośnie liczba osób napotykających poważne trudności lub całkowity brak komunikacji w swojej okolicy.

Najnowsze wyniki porównano do analogicznego badania z 2007 r.

Z komunikacji zbiorowej korzysta dziś 40 proc. badanych, przy czym najczęściej są to osoby w wieku 18-24 lata oraz powyżej 65. roku życia. CBOS zwraca uwagę, że te grupy są najbardziej narażone na wykluczenie komunikacyjne w przypadku likwidacji połączeń. Brak dostępu do transportu publicznego realnie ogranicza codzienne funkcjonowanie - połowa wykluczonych nie może dotrzeć do lekarza, a 48 proc. ma problem z dojazdem na zakupy.

Od 2007 roku wyraźnie wzrosła liczba osób wybierających samochód, motocykl lub skuter jako środek dojazdu do pracy lub szkoły - z 43 proc. do 68 proc. W tym samym czasie spadło korzystanie z autobusów (z 32 proc. do 18 proc.) oraz przemieszczanie się pieszo (z 32 proc. do 14 proc.).

Jak oceniamy dostęp do transportu publicznego?

Ocena dostępności transportu publicznego nieco się pogorszyła - obecnie 51 proc. badanych deklaruje, że może łatwo dojechać tam, gdzie chce, i wtedy, kiedy chce (spadek o 3 punkty procentowe względem 2007 roku). Wzrosła liczba osób wskazujących na poważne trudności z dostępem do komunikacji (z 14 proc. do 19 proc.) oraz tych, którzy twierdzą, że transportu publicznego w ich okolicy w ogóle nie ma (z 2 proc. do 5 proc.).

Mediana odległości między miejscem zamieszkania a pracą wzrosła z 6 km do 10 km, natomiast czas dojazdu pozostał bez zmian i wynosi 20 minut.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-17 listopada 2025 roku na próbie 992 osób, z wykorzystaniem metod CAPI, CATI i CAWI.