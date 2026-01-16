W urzędzie miasta w Bolkowie (woj. dolnośląskie) została rozpylona niezidentyfikowana substancja. Na miejscu pracują strażacy.

Akcja strażaków w Bolkowie / Komedowa Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze /

Do zdarzenia doszło około 11:30. Strażacy dostali informację o pojawieniu się nietypowego zapachu.

Na miejscu pojawiła się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Wrocławia.

"Obiekt został całkowicie ewakuowany, a strażacy prowadzą rozpoznanie i zabezpieczają miejsce zdarzenia" - przekazuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Akcja strażaków na miejscu / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze /

Strażacy proszą o niezbliżanie się do budynku urzędu miasta do czasu zakończenia akcji.