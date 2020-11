Stawką dzisiejszego meczu eliminacji mistrzostw Europy z Izraelem w "bańce" w Walencji będzie awans polskich koszykarzy do turnieju finałowego w 2022 roku. W spotkaniu powinien już wystąpić jeden z liderów biało-czerwonych - Mateusz Ponitka.

Reprezentant Rumunii Cristian Uta i Dominik Olejniczak podczas sobotniego meczu / MIGUEL ANGEL POLO / PAP/EPA

Koszykarz Zenita Sankt Petersburg Mateusz Ponitka przyjechał do Walencji w piątek, po rozegraniu w minionym tygodniu dwóch spotkań w Eurolidze. Przed meczami był testowany na obecność koronawirusa. Pierwsze badanie już na miejscu dało wynik niejednoznaczny i Polak, który jest ozdrowieńcem (przechodził zakażenie w październiku), nie mógł zagrać w sobotniej potyczce z Rumunią (91:61). Kolejne testy dały wynik negatywny.

Będzie to 100. mecz Mike'a Taylora jako szkoleniowca polskiego zespołu, który prowadzi kadrę od lipca 2014 roku. Jego bilans w tej roli to 55 zwycięstw i 44 porażek.

Biało-czerwoni postarają zrewanżować się rywalom za lutową porażkę w Gliwicach 71:75 i przełamać passę trzech porażek z tą ekipą.

Chcemy wygrać minimum pięcioma punktami - to jest nasz cel. Nastawiam się na 40 minut naprawdę ciężkiej walki, bo Izrael pokazał, że może przegrywać z Hiszpanią 16-18 punktami i wrócić do gry dzięki świetnej skuteczności rzutów za trzy punkty. Nie możemy w tym meczu ani na chwilę się rozluźnić, bo to jest rywal poziom wyżej niż Rumunia i każdy błąd będziemy karany - powiedział Ponitka.

Izrael prowadzi w tabeli grupy A z kompletem wygranych, po sensacyjnym zwycięstwie w sobotę nad mistrzem świata Hiszpanią 95:87. Liderami byli Tamir Blatt (syn znanego w Europie i NBA trenera Davida Blatta) - 21 pkt oraz mający polskie korzenie i obywatelstwo Gal Mekel - 18 pkt, który w Unicaji Malaga jest kolegą klubowym Adama Waczyńskiego. Niedawny kapitan reprezentacji ponownie został pominięty przez Taylora w powołaniach.

Polska z bilansem 2-1 jest druga, a Hiszpanie mają w dorobku wygraną i dwie porażki. Awans wywalczą z tej grupy trzy ekipy.

Izrael występuje ME nieprzerwanie od 1993 r. Bilans meczów o punkty jest dla biało-czerwonych niekorzystny - trzy wygrane i siedem porażek, wliczając ostatni pojedynek w Gliwicach.

Początek spotkania w Walencji o godz. 16.30.