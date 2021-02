W czwartek w Hali Globus w Lublinie rozpocznie się turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski w koszykówce. O trofeum powalczy 8 zespołów. Już w pierwszym spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 18:00 zobaczymy faworyta turnieju, czyli drużynę Zastalu Enea BC Zielona Góra. "Patrząc na mecze ligowe Zastal jest faworytem" - zaznacza Andrzej Pluta, były koszykarz m.in.: Anwilu Włocławek, z którym o turnieju finałowym Pucharu Polski w Lublinie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Były reprezentant Polski w koszykówce Andrzej Pluta / Grzegorz Michałowski / PAP

Trofeum nie obronią koszykarze Anwilu Włocławek, którzy nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego. Anwil bardzo słabo wystartował i dziś w lidze jest na 13. miejscu. Dlatego nie ma go w turnieju i nie ma też mojego syna Andrzeja. Jest za to Michał z Asseco Arką Gdynia. Młodszy syn, który będzie grał pierwszy mecz z Zastalem, ale chłopaki na pewno będą walczyć z faworytem - mówi Andrzej Pluta, legenda polskiej ligi koszykówki.

O trofeum marzą również gospodarze, czyli koszykarze Pszczółki Startu Lublin. Zdaniem Andrzej Pluty drużynę prowadzoną przez Dawida Dedeka stać na zwycięstwo. Drużyna z Lublina gra u siebie i ma potencjał. Pozostałe drużyny jak Ostrów, Trefl Sopot, Śląska Wrocław będą walczyć, a jedną wygraną można już naprawdę dużo osiągnąć. Dlatego sam jestem ciekaw, jak się potoczy ta rywalizacja - zaznacza.

W sobotę między półfinałami zostanie rozegrany Lotto Konkurs wsadów oraz Aerowatch konkurs rzutów za 3 punkty. W tym pierwszy powalczą: Jakub Nizioł z Enea Astorii Bydgoszcz, Thomas Davis z Pszczółki Start Lublin, Shannon Bogues z GTK Gliwice, Nick Faust z PGE Spójni Stargard, Darious Moten z Trefla Sopot, Jan Wójcik z WKS Śląska Wrocław. W zeszłym roku najlepszy okazał się Thomas Davis z Kinga Szczecin. Rzucać za 3 będą zaś: Jakub Karolak z Legii Warszawa, Jakub Garbacz z Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp., Martins Laksa z Pszczółki Start Lublin, Michał Kolenda z Trefla Sopot, Elijah Stewart z WKS Śląska Wrocław, Raymond Cowels z PGE Spójni Stargard.

Ja podchodziłem zawsze do konkursu rzutów bardzo poważnie. Zawsze to traktowałem jako dodatkowe wyzwanie, przez które mogę stać się lepszym. To nie jest zabawa, ma się minutę czasu, żeby oddać 25 rzutów. Ja wspominam to bardzo dobrze. Tym bardziej w Lublinie. Tam w czasie meczu gwiazd ustanowiłem rekord. Zdobyłem wtedy 26 na 30 możliwych do zdobycia punktów - wspomina Andrzej Pluta, który w konkursie rzutów za 3 triumfował aż 9 razy.

Plan gier turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski:

Czwartek, 11 lutego

Ćwierćfinał 1, godz. 18.00: Zastal Enea BC Zielona Góra - Asseco Arka Gdynia

Ćwierćfinał 2, godz. 20.30: Pszczółka Start Lublin - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Piątek, 12 lutego

Ćwierćfinał 3, godz. 18.00: Legia Warszawa - Trefl Sopot

Ćwierćfinał 4, godz. 20.30: WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard

Sobota, 13 lutego

Półfinał 1, godz. 15.00: Zastal Enea BC/Asseco Arka - Pszczółka Start/Arged BMSlam Stal

LOTTO Konkurs Wsadów

Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty

Półfinał 2, godz. 19.00: Legia/Trefl - WKS Śląsk/PGE Spójnia

Niedziela, 14 lutego

Finał, godz. 18.00