Już 4 sierpnia reprezentacja Polski rozpocznie w Warszawie przygotowania do EuroBasketu 2022 oraz meczów w ramach prekwalifikacji do mistrzostw Europy 2025. W szerokim składzie koszykarskiej kadry doszło do zmian.

Igor Milicic / Wojtek Jargiło / PAP Z powodów rodzinnych na zgrupowaniu nie pojawi się Filip Matczak. W porozumieniu z trenerem Igorem Miliciciem oraz dyrektorem sportowym Łukaszem Koszarkiem, podjęli decyzję, że zawodnik Kinga Szczecin tym razem nie stawi się na zgrupowaniu. W jego miejsce sztab szkoleniowy powołał dwóch koszykarzy, którzy w lipcu rywalizowali na mistrzostwach Europy do lat 20 w Podgoricy - Aleksandra Wiśniewskiego oraz Kacpra Marchewkę. Są to kolejni młodzi zawodnicy, po Jakubie Coulibalym, którzy zostali zaproszeni na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji. Biało-czerwoni do mistrzostw Europy będą przygotowywać się w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 4 sierpnia, a tydzień później zespół wyleci na turniej towarzyski do Stambułu, gdzie zagra z Ukrainą (12 sierpnia) oraz Turcją (14 sierpnia). Kolejne sparingi drużyna rozegra w Atenach - od 17 do 19 sierpnia zagra kolejno z Grecją, Turcją oraz Gruzją. Później przyjdzie czas na dwa spotkania w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie Biało-Czerwoni podejmą Chorwację (bilety na EBILET.pl), a trzy dni później zagrają w Austrii. EuroBasket dla reprezentacji Polski rozpocznie się już 2 września w Pradze. Kadra trenera Igora Milicicia na początek zagra z gospodarzami, Czechami, a dzień później zmierzy się z Finlandią. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą: Izrael (5 września), Holandia (6 września) oraz Serbia (8 września). Do kolejnej fazy w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny z grupy. / pzkosz.pl / Szeroki skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2022: Rozgrywający: Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Jakub Schenk, Union Tours Metropole Basket (Francja)

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Aleksander Wiśniewski, WKS Śląsk Wrocław Rzucający: Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Kacper Marchewka, WKS Śląsk Wrocław

Michał Michalak, Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (Francja) Niscy skrzydłowi: Michał Kolenda, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy) Silni skrzydłowi: Aaron Cel, Twarde Pierniki Toruń

Jakub Coulibaly, Trefl Sopot

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs (USA)

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot Środkowi: Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja) Zobacz również: Tour de Pologne. Ackermann wygrał w Sanoku

Alpine dowiedział się o odejściu Alonso z... komunikatu prasowego

Lech i Raków poznały potencjalnych rywali w Lidze Konferencji Europy

Ajax Amsterdam zakazał kibicom prosić piłkarzy o koszulki