Już dziś na dobre rozpocznie się koszykarski sezon w Polsce. Jak zawsze symbolicznie otwiera go mecz o Superpuchar. W hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu o trofeum im. Adama Wójcika powalczą mistrz Polski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz zdobywca Suzuki Pucharu Polski Enea Zastal BC Zielona Góra.

Na zdjęciu koszykarze drużyny Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. Mark Ogden (L) i David Brembly (P) z zespołu Enea Zastal BC Zielona Góra / Tomasz Wojtasik / PAP

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski w ostatnim finale Energa Basket Ligi pokonał Enea Zastal BC Zielona Góra 4-2, więc będzie to doskonała okazja na rewanż za tę rywalizację.

Został niesmak po tym sezonie. Jest więc w nas taka sportowa złość, mimo że jest nowa drużyna - zaznacza Dawid Brembly, gracz Zastalu, z którym o meczu o Superpuchar, a także o rozpoczynającym się sezonie Energa Basket Ligi rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

W obu zespołach doszło do kadrowej rewolucji. W drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego pojawiły się znane nazwiska - dołączył do niej reprezentant Polski Damian Kulig, a także mistrz Euroligi z Olympiacosem Pireus, Evangelos Mantzaris. Dodatkowo do EBL wraca Jakub Wojciechowski, a pod koszami sporą rolę może odgrywać również Michael Young.

W ekipie Zastalu doszło do wielu zmian m.in.: na ławce trenerskiej nowym szkoleniowcem zielonogórzan został Olivier Vidin.

Trener Vidin jest bardzo skrupulatny i zwraca uwagę na podstawy. Mnie to trochę zdziwiło. Rzadko kiedy się zdarza, żeby trener na tym poziomie tłumaczył, jak się otworzyć do piłki, czy jak ściąć do kosza. A trener Vidin jest taki, że takie szczegóły chce mieć dopracowane do perfekcji - zaznacza David Brembly.

Do Enea Zastalu wracają Tony Meier i Jarosław Zyskowski, a bardzo ciekawe będą nowe twarze, przede wszystkim Serbowie - Dragan Apić oraz Nemanja Nenadić. Gra w tym zespole będzie sporym wyzwaniem dla Andrzeja Mazurczaka, a ciekawym ruchem jest dołączenie znanego z występów w WKS Śląsku Wrocław Devoe Josepha.

Cała rozmowa Wojciecha Marczyka z graczem Zastalu Davidem Bremblym o nadchodzącym sezonie, a także meczu o Superpuchar jest do odsłuchania poniżej.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Brembly: Superpuchar to mini mistrzostwo