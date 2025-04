Wierni i dziennikarze z całego świata coraz liczniej gromadzą się na placu św. Piotra w Watykanie. Żegnają papieża Franciszka, który zmarł dziś w wieku 88 lat. Poniżej publikujemy transmisję na żywo oraz zdjęcia z placu św. Piotra.

Na placu św. Piotra gromadzi się coraz więcej dziennikarzy i wiernych z całego świata / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

W Watykanie i okolicach wzmocniono środki bezpieczeństwa. Powodem jest masowy napływ wiernych.



Ludzie zmierzają w kierunku placu Świętego Piotra ze wszystkich stron. Wiele osób płacze i modli się.

Poszliśmy z rodziną na tradycyjny spacer do centrum Rzymu w wielkanocny poniedziałek. To we włoskiej tradycji dzień spacerów, wycieczek za miasto, pikników. Kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci papieża, natychmiast ruszyliśmy w kierunku placu Świętego Piotra - powiedział PAP Mieszkający w Rzymie Paolo Virgili. Na placu zobaczyliśmy ogromne tłumy, także bardzo dużo dziennikarzy i ekip telewizyjnych z całego świata - dodał

Dziś o godz. 20 rozpocznie się w Watykanie obrzęd stwierdzenia śmierci papieża Franciszka i złożenia jego ciała do trumny. Będzie mu przewodniczył Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Joseph Farrell. Obecni będą dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, bliscy papieża, dyrektor i wicedyrektor watykańskiej służby zdrowia. Wszyscy przybędą o godz. 19.45 do kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszkał Franciszek.