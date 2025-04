Dziś oczekuje się w Watykanie decyzji w sprawie wystawienia trumny z ciałem papieża Franciszka w bazylice Św. Piotra oraz daty pogrzebu. Przypomnijmy, Ojciec Święty zmarł w wielkanocny poniedziałek o godz. 7:35. Miał 88 lat; był w trakcie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Na RMF24.pl zbieramy najnowsze informacje dotyczące śmierci głowy Kościoła katolickiego i związanych z nią wydarzeń w Watykanie i na całym świecie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miliony wiernych na całym świecie modlą się w intencji papieża Franciszka (zdjęcie ilustracyjne) / John Reyes Mejia / PAP/EPA

06:03

Konklawe prawdopodobnie odbędzie się między 5 a 10 maja, a pogrzeb papieża Franciszka między piątkiem a niedzielą, prawdopodobnie w sobotę 26 kwietnia - takie daty podają w poniedziałek włoskie media.

06:00

Do grona chętnych na uczestnictwo w pogrzebie papieża Franciszka dołączył prezydent Argentyny Javier Milei. Informację o tym podały w poniedziałek argentyńskie media. Zauważono, że polityk, który przed objęciem urzędu w niewybrednych słowach krytykował Ojca Świętego, odwołał większość spotkań planowanych na najbliższe dni i wybiera się do Rzymu.

Zobacz również: Prezydent Argentyny pojedzie na pogrzeb papieża

05:55

Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) w ogłoszonym w poniedziałek oświadczeniu wyraziła głęboki ból z powodu śmierci papieża Franciszka, pierwszego zwierzchnika Kościoła katolickiego z tego regionu świata.

05:51

Tłumy wiernych zgromadziły się w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego na mszy św. w bazylice św. Józefa we Flores, dzielnicy Buenos Aires, w której urodził się i wychował papież Franciszek. Media podkreśliły, że właśnie w tym kościele Jorge Bergoglio poczuł powołanie.

Msza św. w intencji wiecznego odpoczynku dla pierwszego w historii papieża Argentyńczyka przyciągnęła do bazyliki ponad tysiąc osób. Była wśród nich wiceprezydent kraju Victoria Villaruel, przedstawiciele lokalnych władz i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Adolfo Perez Esquivel.

05:46

"Papież maluczkich i pokoju", "Ostatni rewolucjonista" - takimi tytułami włoskie gazety żegnają we wtorek papieża Franciszka. W komentarzach podkreśla się, że był on także niewygodny oraz nierozumiany i wymykał się wszelkim etykietom.

Rzymski dziennik "La Repubblica" przywołuje słowa lekarzy, według których "papież zmarł spokojnie". Jak dodaje, z aktu zgonu wynika, iż nie doszło do niego z powodu problemów oddechowych, które doprowadziły do jego długiej hospitalizacji między lutym a marcem. Gazeta podkreśla, przywołując akt stwierdzający śmierć: najpierw doszło do udaru mózgu, który wywołał głęboką śpiączkę, a potem do nieodwracalnej zapaści krążeniowej.

W komentarzu zatytułowanym "Kościół nie będzie już taki sam" publicysta rzymskiej gazety zaznacza: "Wojtyła - dusza, Ratzinger - umysł, Bergoglio - serce". Jak stwierdza, "wydaje się, że Duch Święty ukończył już portret papieża, tworząc trójkę współczesnych czasów". "La Reppublica" przedstawia Jorge Bergoglio jako "papieża maluczkich" z "busolą wojującego jezuity", który prowadził "tysiąc batalii o środowisko naturalne".

05:31

Zmarł "papież z krańca świata", Argentyńczyk, który zreformował i otworzył Kościół; obrońca ubogich i wykluczonych - oceniły w poniedziałek najważniejsze argentyńskie media, podkreślając, że Franciszek walczył też z nadużyciami seksualnymi w Kościele.

"W poniedziałek nad ranem tragedia: zmarł Franciszek, argentyński papież, który przekształcił Kościół i pracował, by uczynić go bardziej inkluzywnym" - napisał dziennik "Clarin".

"Franciszek umarł, ale jego słowo żyje" - ocenił w komentarzu sekretarz redakcji tej gazety Gonzalo Abascal. Zaznaczył, że pierwszy papież spoza Europy pozostawił po sobie odmieniony Kościół oraz "otwarte dyskusje i bryzę reformatorską bryzę", która jednak wzbudziła opór ze strony potężnych sił.

Dziennik "La Nacion" określił Franciszka mianem "prostego papieża z krańca świata, który zniszczył ramy i otworzył Kościół bardziej niż kiedykolwiek". "Franciszek, 266. papież w historii, zostanie zapamiętany jako reformator" - oceniła gazeta.

Telewizja TN przypomniała, że wybór kardynała Jorge Bergoglia na papieża 13 marca 2013 roku zaskoczył cały świat, w tym Argentyńczyków, a prasa nie wymieniała go wówczas wśród poważnych kandydatów. "Jego pontyfikat pozostawił jednak na Kościele katolickim niezmywalny ślad" - oceniła stacja.

05:22

We wtorek oczekuje się w Watykanie decyzji w sprawie wystawienia trumny z ciałem papieża Franciszka w bazylice Św. Piotra oraz daty pogrzebu. Ma się on odbyć w weekend, a konklawe - według nieoficjalnych doniesień - między 5 a 10 maja. Daty zostaną ogłoszone po pierwszej z narad kardynałów, zwanych kongregacjami.

Pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu, zbierze się dziś o godz. 9:00 w Auli Synodu. Ogłosił to w poniedziałek wieczorem w liście do purpuratów Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.

Włoski duchowny wyjaśnił w liście, że kardynałowie, którzy ukończyli 80 lat, a więc nie mogą wziąć udziału w konklawe, mogą uczestniczyć w kongregacjach lub nie; decyzja należy do nich.

Do Watykanu od poniedziałkowego poranka, gdy ogłoszono śmierć papieża, przybywają kardynałowie - samochodami z całych Włoch i samolotami z różnych części świata. Kongregacje, w których będą uczestniczyć, poświęcone będą najważniejszym kwestiom w ramach przygotowań do konklawe. Będą też prowadzone dyskusje na temat wyzwań, stojących przez Kościołem.