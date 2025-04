Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia, o godz. 10:00. Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP we Włoszech uruchamia dodatkową infolinię dla Polaków przybywających do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. Polskie władze konsularne zapowiedziały, że będą na bieżąco przekazywać komunikaty dla pielgrzymów. Co koniecznie muszą wiedzieć polscy pielgrzymi i turyści wybierający się do Watykanu? Poniżej znajdziecie komplet informacji.