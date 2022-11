W poniedziałek po południu piłkarze reprezentacji Polski odbyli pierwszy trening podczas ostatniego zgrupowania przed mistrzostwami świata w Katarze. W zajęciach wzięło udział tylko 14 kadrowiczów, bowiem pozostali regenerowali się po meczach ligowych. Dziś również została podjęta decyzja o odwołaniu czwartkowego sparingu z juniorami Legii Warszawa.

Piłkarz reprezentacji Polski Robert Lewandowski (C) podczas treningu kadry w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Pierwszy trening na boisku Legii Warszawa biało-czerwoni rozpoczęli o godzinie 17:00. W zajęciach wzięli udział m.in. Robert Lewandowski, Kamil Glik, Jan Bednarek i Piotr Zieliński.

Choć zgrupowanie oficjalnie rozpoczęło się w poniedziałek, to już w weekend do jednego z warszawskich hoteli przyjeżdżali kadrowicze. Od soboty był tutaj sztab szkoleniowy, a w niedzielne popołudnie, jako pierwsi z piłkarzy, przylecieli Kamil Glik i Kamil Grosicki.

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie stawili się już wszyscy powołani na mundial piłkarze. W poniedziałek wieczorem jako ostatni do Warszawy przylecieli Kamil Grabara i Matty Cash.

Piotr Zieliński podczas treningu kadry w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Grabara zastąpił bramkarza Spezii Calcio Bartłomieja Drągowskiego, który podczas niedzielnego meczu Serie A z Veroną doznał groźnej kontuzji . Polak zwichnął staw skokowy. Przerwa w występach 25-letniego golkipera potrwa około dwóch miesięcy.

Bramkarz Kopenhagi rozegrał dotychczas jeden mecz w barwach narodowych - 1 czerwca tego roku z Walią we Wrocławiu w Lidze Narodów (2:1).

(W poniedziałkowych zajęciach) wzięło udział 15 zawodników - 14 kadrowiczów powołanych na mundial plus Kacper Tobiasz ( bramkarz Legii nie jest zgłoszony na MŚ, ale poleci do Kataru, aby pomagać w treningach - przyp. red. ). Reszta zawodników pozostała w hotelu, aby się regenerować. W większości to piłkarze, którzy w niedzielę grali mecze w swoich ligach i dlatego w poniedziałek mają nieco luźniejszy harmonogram - powiedział rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Jak dodał, "jutro już wszyscy powinni być gotowi do treningu".

Po powrocie z treningu do hotelu odbędzie się jeszcze odprawa taktyczna dla całej reprezentacji.

Robert Lewandowski podczas treningu kadry w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Sztab reprezentacji Polski w miniony czwartek, gdy ogłaszano skład na mundial, zapowiadał, że na wypadek ewentualnych kontuzji lista powołanych graczy zostanie przesłana do FIFA w ostatnim możliwym terminie - 14 listopada.

Na szczęście nie ma mamy na ten moment informacji o innych urazach - podkreślił team menedżer kadry.

Kwiatkowski przekazał, że nie ma sensu, by piłkarze przechodzili badania wydolnościowe. Są dobrze przygotowani do turnieju, stawili się na zgrupowaniu po meczach ligowych.

Zobacz również: Reprezentacja Polski na mistrzostwa świata w Katarze

"Atmosfera jest fajna"

Team menedżer kadry podczas briefingu dla dziennikarzy poruszył temat atmosfery w drużynie. Jak podkreślił, "jest ona fajna".

Dotychczas nie było czasu, żeby specjalnie myśleć o mundialu, kiedy piłkarze grali mecze w klubie co trzy dni - zauważył.

Na uwagę, że ze względu na krótkie zgrupowanie jest mało czasu na budowanie napięcia, Kwiatkowski powiedział, że nie trzeba się na tym specjalnie skupiać: Wystarczy, że przyjedzie się na stadion w dniu meczu mistrzostw, to napięcie pojawi się samo.

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz podczas treningu kadry w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Odwołane spotkanie z juniorami Legii

Pierwotnie w trakcie zgrupowania w Warszawie podopieczni Czesława Michniewicza mieli rozegrać dwa mecze towarzyskie - pierwszy z Chile w środę 16 listopada, a drugi z juniorami Legii Warszawa dzień później. Spotkanie z reprezentacją z Ameryki Południowej miało się odbyć na PGE Narodowym, ale z powodu problemów z dachem obiekt został wyłączony z użytkowania .

Spotkanie z Chile będzie ostatnim sprawdzianem przed mundialem. Ze względu na brak obiektu, który zadowoliłby selekcjonera i którego murawa nie stanowiłaby zagrożenia dla piłkarzy, do spotkania z juniorami stołecznej drużyny ostatecznie nie dojdzie. Jako pierwszy o sprawie poinformował serwis sport.tvp.pl.

Biało-czerwoni w czwartek mogą mieć sesję treningową, ale najważniejszym punktem dnia będzie wylot do Kataru.