Bramkarz Legii Warszawa Kacper Tobiasz pojedzie z piłkarską reprezentacją Polski do Kataru, by pomóc w treningach, ale nie będzie oficjalnie włączony do 26-osobowej kadry na mistrzostwa świata - poinformował rzecznik prasowy PZPN i team menedżer drużyny narodowej Jakub Kwiatkowski.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Decyzją selekcjonera Czesława Michniewicza bramkarz Legii Kacper Tobiasz dołączy do reprezentacji Polski i poleci z nią do Kataru. Tobiasz nie znajdzie się jednak w oficjalnej 26-osobowej kadrze na mundial, a jedynie będzie trenował z reprezentacją" - przekazał Kwiatkowski w mediach społecznościowych. W ogłoszonej w czwartek 26-osobowej oficjalnej kadrze biało-czerwonych na mistrzostwa świata znalazło się trzech golkiperów: Wojciech Szczęsny, który ma być numerem jeden w bramce, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski. Drągowski ostatecznie nie do Kataru nie pojedzie ze względu na kontuzję. W kadrze jego miejsce zajmie Kamil Garbara W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie, w środę zagra ona towarzysko z Chile na stadionie Legii, a w czwartek samolotem czarterowym odleci do Kataru. Pierwszy mecz MŚ wybrańcy Michniewicza rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Później w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Arabią Saudyjską i Argentyną. Zobacz również: Ekstraklasa: Lechia Gdańsk przegrała z Piastem Gliwice

Bartłomiej Drągowski nie leci na mundial. Wiemy, kto go zastąpi

Ostatnia prosta do mundialu. Tak będzie wyglądał nadchodzący tydzień w sporcie

Katar 2022: Ciemna strona mundialu