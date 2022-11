​Marco Reus przegapi kolejny wielki turniej. Kapitan Borussii Dortmund, który leczy uraz stopy, nie znalazł się w 26-osobowej kadrze na mistrzostwa świata, którą w czwartek ogłosił trener Hansi Flick. Do Kataru pojedzie za to Mario Goetze, zdobywca gola na wagę triumfu Niemców w mundialu w Brazylii.

Selekcjoner Niemców Hansi Flick / RONALD WITTEK / PAP

Reus kontuzji stopy nabawił się w połowie września, później na krótko wrócił do gry, ale uraz się odnowił i 33-latka zabrakło w kadrze na MŚ.

Brak piłkarza o takim talencie i takich umiejętnościach jak Reus byłby odczuwalny w każdej drużynie. Nie muszę nikogo przekonywać, jak szanuję go jako zawodnika i człowieka. Wiem, że robił wszystko, by załapać się do kadry, ale taka kontuzja wymaga czasu. Było pytanie, czy ryzykujemy, czy nie. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że go nie powołamy - tłumaczył Flick.

To kolejna wielka impreza, którą musi opuścić skrzydłowy BVB z powodu kłopotów zdrowotnych. Mundial osiem lat temu opuścił wskutek urazu, jakiego nabawił się w ostatnim sparingu przed wylotem do Brazylii. Także dwa lata później nie był w pełni sił i ówczesny selekcjoner Joachim Loew nie zabrał go na mistrzostwa Europy do Francji. Nie zagrał także w ubiegłorocznym turnieju o prymat na Starym Kontynencie.

Jedyna wielka impreza z udziałem Reusa to mundial 2018 roku w Rosji, gdzie obrońcy tytułu zaliczyli potężną wpadkę i nie wyszli z grupy. Zdobył on wtedy jedną z dwóch bramek strzelonych przez Niemców.

Brak Reusa to drugie spore osłabienie Niemców, gdyż kontuzja uniemożliwiła też występ Timo Wernerowi z RB Lipsk. Z kolei decyzją selekcjonera w kadrze nie ma innego mistrza globu z 2014 roku - Matsa Hummelsa.

Po ośmiu latach w MŚ zagra natomiast jeden z bohaterów turnieju w Brazylii Mario Goetze. Obecnie występujący w Eintrachcie Frankfurt pomocnik w finale z Argentyną zdobył wtedy w dogrywce jedynego gola.

W kadrze znaleźli się też m.in. utalentowany 17-latek Youssoufa Moukoko oraz odkrycie obecnego sezonu Bundesligi, 29-letni napastnik Werderu Brema Niclas Fuellkrug. Najwięcej - siedmiu - piłkarzy wywodzi się z Bayernu Monachium, na czele z doświadczonymi bramkarzem Manuelem Neuerem i Thomasem Muellerem.

To najlepsza kadra, na jaką mogliśmy sobie pozwolić. Myślę, że możemy być optymistami przed turniejem - dodał Flick.

Niemcy rozpoczną udział w MŚ od spotkania z Japonią 23 listopada. W pozostałych dwóch meczach grupy E zagrają 27 listopada z Hiszpanią i cztery dni później z Kostaryką.

Kadra Niemiec na MŚ 2022:

bramkarze: Manuel Neuer (Bayern Monachium), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);

obrońcy: Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Lipsk), Antonio Rudiger (Real Madryt), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Lipsk), Christian Guenter (SC Freiburg), Armell Bella Kotchap (Southampton FC);

pomocnicy: Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Leon Goretzka (Bayern Monachium), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Thomas Mueller (Bayern Monachium), Ilkay Guendogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Mario Goetze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea Londyn);

napastnicy: Serge Gnabry (Bayern Monachium), Leroy Sane (Bayern Monachium), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder Brema), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).