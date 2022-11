Błąd ludzki i brak odpowiedniej weryfikacji przyczyniły się do udanej prowokacji rosyjskich komików z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W nieoficjalnych rozmowach ministrowie sugerują, że opublikowane w sieci nagranie znacząco różni się od prawdziwego przebiegu rozmowy. Zmanipulowane miały zostać pytania oraz koniec rozmowy - usłyszał w otoczeniu prezydenta reporter RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministrowie zwracają uwagę na napiętą sytuację, która panowała we wtorkowy wieczór. Po wybuchu rakiety w Przewodowie prezydent wykonywał serię rozmów telefonicznych, z których większość pochodziła z Bali. To tam obradowali przywódcy państw G7. Stosowano inne metody weryfikacji - mówią ministrowie i przekonują jednocześnie, że podobnych pranksterskich ataków Kancelaria Prezydenta odpiera znacznie więcej.

Opublikowana rozmowa różni się od prawdziwej

W ocenie rządowych dyplomatów, opublikowana rozmowa różni się od prawdziwego. Reporter RMF FM usłyszał, że w trakcie połączenia telefonicznego rozmówca posługiwał się znacznie lepszym angielskim, bez wyraźnego rosyjskiego akcentu.

W oficjalnym komunikacie kancelaria Andrzeja Dudy informowała, że "prezydent zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę". Ministrowie informują nieoficjalnie, że rosyjskich pranksterów zdradzić miał brak informacji o Emmanuelu Macronie. W trakcie rozmowy nie wiedzieli, że francuski prezydent jest na Bali. Kiedy stało się to jasne, prezydent Duda miał zakończyć połączenie. Według kancelarii prezydent cały ten fragment w opublikowanej wersji wycięto.

Czy winowajca poniesie konsekwencje?

Za sukces prowokacji, według współpracowników, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, odpowiada indywidualnie jedna osoba i jej błąd przy weryfikacji połączenia od rzekomego prezydenta Francji. Ministrowie nie chcą jednak spekulować, czy pracownik ten może mieć jakiekolwiek powiązania z rosyjskimi służbami. To w końcu drugi raz, kiedy tym samym rosyjskim youtuberom udaje się skutecznie oszukać kancelarię polskiego prezydenta.

Nie ma też jeszcze informacji o konsekwencjach wobec potencjalnego winowajcy.



Szczegóły rozmowy

Para rosyjskich youtuberów umieściła dziś nagranie udawanej rozmowy prezydentów Polski i Francji. Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że Andrzej Duda "zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę". Konwersacja trwała jednak siedem minut. Doszło do niej we wtorek, tuż po tragedii w Przewodowie.

Rosjanie podszyli się pod Emmanuela Macrona i próbowali dowiedzieć się od Andrzeja Dudy, jakie działania planuje podejmować i kogo oskarża o wystrzelenie rakiety.

Cześć Emmanuelu, czy to ty? Na linii Andrzej Duda - mówi na początku nagrania prezydent. Youtuber rozmawiający z Andrzejem Dudą potwierdza. Dziękuję za telefon. Jak zapewne wiesz, sytuacja jest bardzo trudna. Dziś po południu w pobliżu granicy z Ukrainą doszło do eksplozji, na naszym terytorium i to była rakieta. Bez wątpienia była to rakieta. Kto ją wystrzelił, nie wiemy. Start był gdzieś na wschodzie - mówi dalej Duda.

W kolejnych sekundach Duda mówi, że to prawdopodobnie rosyjska rakieta spadła na Przewodów. Informuje też, że wybuchu w Przewodowie i możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO rozmawiał z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Duda opowiada też, że rozmawiał o tej kwestii z Joe Bidenem. Youtuber pyta Dudę, czy Biden oskarża Rosję o wypadek w Przewodowie. Przezydent przezkazał, że nie.

Chwilę później youtuber spytał, czy na Lubelszczyźnie mogła spaść ukraińska rakieta. Nie wiem, prezydent Biden powiedział, że wyśle amerykańskich ekspertów, żeby pomogli naszym w śledztwie, więc będzie to wspólne śledztwo. Będę czekał na wynik ich śledztwa - podkreślił.

Późnej podający się za Macrona mężczyzna pytał o zdanie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Duda poinformował, że ukraiński prezydent jest pewien, że to rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski.

Ale znasz jego sytuacje, on po prostu chce prosić o więcej broni - mówi youtuber.

Emmanuel, uwierz mi, jestem wyjątkowo ostrożny. Emmanuel, to jest wojna i myślę, że obie strony będą się wzajemnie oskarżać - zaznacza prezydent.

Myślę, że niepotrzebna nam eskalacja pomiędzy Rosją a NATO - zaznacza youtuber.

Emmanuel, myślisz, że chce wojny z Rosją? Nie, uwierz mi, nie chcę wojny z Rosją. Uwierz mi, jestem bardzo ostrożny. Mówię wyłącznie o artykule 4, a nie o artykule 5 NATO - podkreślił.

Pytany o to, co zrobi, jeśli okaże się, że to rosyjska rakieta zabiła dwie osoby w Polsce, odpowiedział: Porozmawiamy z naszymi sojusznikami, z tobą, z prezydentem Bidenem. Będziemy musieli znaleźć rozwiązanie tej sytacji (...) - mówił.

Dalej Duda jest pytany o oświadczenie MSZ w sprawie ekspozji w Przewodowie. Nasz minister spraw zagranicznych w tym oświadczeniu napisał, że to była rosyjska rakieta, ponieważ została ona wyprodukowana w Rosji - bronił sie Duda i podkreślił, że jeszcze nie wie, że to rakieta S-300.

W kolejnej części Duda przyznaje, że bardziej niż rosyjskich "brudnych bomb" boi się kłopot w ukraińskich elektrowniach jądrowych i katastrofy nuklearnej. Dodał też, że sprawę w Przewodowie będą badań polscy eksperci, ale możliwe, że bedą też amerykańscy eksperci.