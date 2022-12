Przed kolejne minuty "Trójkolorowi" mieli kontrolę nad spotkaniem, ale w końcówce Marokańczycy mieli okazje, by wyrównać. W doliczonym czasie pierwszej połowy świetnie zachował się Jawad El Yamiq - marokański obrońca próbował przewrotką pokonać Hugo Llorisa, ale francuski golkiper zdołał sparować piłkę.

Od początku drugiej części gry do ofensywy ruszyli Marokańczycy, którzy byli niesieni żywiołowym dopingiem kilkudziesięciu tysięcy fanów. Momentami francuscy defensorzy musieli się ratować wybiciami piłki sprzed linii bramkowej, jak np. Ibrahima Konate w 54. minucie.

Piłkarze z Afryki w kolejnych minutach nadal napierali na bramkę strzeżoną przez Llorisa. Kiedy wydawało się, że doprowadzą do wyrównania, drugi i - jak się okazało - decydujący cios wyprowadzili Francuzi. Z marokańskimi obrońcami zabawił się Kylian Mbappe, zagrał do wprowadzonego chwilę wcześniej Randala Kolo Muaniego, który wpakował piłkę do pustej siatki.