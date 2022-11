Już w środę Irańczycy powalczą z Amerykanami o awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Choć do rozpoczęcia spotkania zostało jeszcze trochę czasu, to emocje po obu stronach już są na wysokim poziomie.

Kadr z meczu Iran - Walia / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA Atmosferę podgrzał amerykański związek publikując grafikę, którą Irańczycy uznali za obraźliwą. Na Twitterze Amerykanie umieścili tabele grupy B mistrzostw świata. Przy każdym z zespołów umieszczona została flaga. Ta irańska pojawiła się jednak bez słów Allahu Akbar (Bóg jest wielki) na zielonej i czerwonej części, a także bez godła. To wywołało oburzenie w Iranie. Według Azjatów Amerykanie naruszyli statut FIFA, a konkretnie jego punkt 13. Irańczycy mają złożyć w tej sprawie skargę do piłkarskiej centrali. Chodzi o przepis dotyczący obrazy godności lub integralności państwa, osoby albo grupy ludzi poprzez pogardliwe słowa i czyny. FIFA za takie zachowanie przewiduje karę w postaci zawieszenia trwającego co najmniej 10 meczów albo inną karę dyscyplinarną. "Poszanowanie flagi państwowej jest przyjętą międzynarodową praktyką, którą wszystkie państwa muszą stosować. Działania związane z irańską flagą są nieetyczne i sprzeczne z prawem międzynarodowym" - stwierdził przedstawiciel irańskiej federacji Safia Allah Faghanpour w rozmowie z powiązanej z rządem agencją informacyjną Tasnim. Jak Amerykanie tłumaczą umieszczenie flagi Iranu bez symboli Republiki Islamskiej? Twierdzą, że zrobili to, aby symbolicznie pokazać poparcie dla "kobiet w Iranie walczących o podstawowe prawa człowieka" w obliczu antyrządowych protestów. Zabójstwo czołowego generała i odpowiedź Oba kraje rywalizują na arenie politycznej od ponad 40 lat. Waszyngton i Teheran zerwały stosunki dyplomatyczne w 1980 roku po rewolucji islamskiej. W ostatnich latach doszło do innych napięć, m.in. kiedy ówczesny prezydent USA Donald Trump zdecydował o wypowiedzeniu porozumienia nuklearnego, Stany Zjednoczone zabiły czołowego irańskiego generała w 2020 roku, a Teheran odpowiedział atakami rakietowymi na siły amerykańskie stacjonujące w Iraku. Białe róże w 1998 roku Trenerzy starają się tonować nastroje przed pierwszym gwizdkiem. Wyobrażam sobie, że mecz będzie ostry i zacięty ze względu na fakt, że obie drużyny chcą awansować do następnej rundy, a nie z powodu polityki czy stosunków między naszymi krajami - powiedział prowadzący USA Gregg Berhalter. I dla nas, i dla nich to mecz o wszystko. Ale to tylko piłka nożna. Spotkamy na boisku ludzi, z którymi łączy nas pasja i miłość do futbolu - dodał. Amerykanie będą mieć we wtorek okazję do rewanżu za porażkę 1:2 w fazie grupowej MŚ w 1998 roku. Wtedy w Lyonie przed pierwszym gwizdkiem irańscy piłkarze wręczyli rywalom białe róże, które miały symbolizować pokój. Piłkarze nie odśpiewali hymnu Występ Irańczyków w Katarze odbywa się w cieniu protestów i niepokojów społecznych w tym kraju po wrześniowej śmierci w policyjnym areszcie 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej wcześniej za złamanie surowych islamskich zasad dotyczących ubioru kobiet. Przed pierwszym meczem - z Anglią (2:6) - irańscy piłkarze nie odśpiewali hymnu narodowego, co zostało odebrane jako wyraz solidarności z protestującymi. W piątek, przed spotkaniem z Walią (2:0), już śpiewali, ale cicho, a bardziej doniosłe były gwizdy i okrzyki irańskich kibiców na trybunach. Musimy udowodnić sobie i innym, że stać nas na awans do 1/8 finału - mówił po meczu z Walią portugalski szkoleniowiec Irańczyków Carlos Queiroz. Stany Zjednoczone to jednak świetny zespół, co widzieliśmy w obu dotychczasowych spotkaniach - wskazał i dodał, że przygotowania do grupowego "finału" rozpoczną od "wyczyszczenia głów ze wszystkich śmieciowych spraw". Musimy się skupić tylko na piłce nożnej i naszej grze - podkreślił. Mecz USA - Iran we wtorek w Dausze o godz. 20. Mundial z RMF24 Wszystko o mundialu na stronach rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Wpiszcie koniecznie #MundialRMF. Codziennie po godzinie 20 zapraszamy także na nasz specjalny program "Stały fragment gry" z relacjami naszych wysłanników do Kataru. Transmisja na żywo na Stronie Głównej RMF24 i społecznościówkach.