Co robi FIFA? W sporcie chodzi o fair play - powiedział Le Maire. To okazywanie szacunku innym. To okazywanie szacunku tym, którzy przegrali - podkreślił

Mbappe i inni gracze pochodzenia afrykańskiego, którzy stanowią większość reprezentacji Francji, stali się ofiarami rasistowskich obelg, których potok spłynął przez media społecznościowe.

Stowarzyszenie SOS Racisme zamieściło zrzuty ekranu z ponad 100 nienawistnymi komentarzami, a przeciwko ich autorom skierowało skargę karną. Podobne działania podjął Francuski Związek Piłki Nożnej.

Najwięcej obelżywych wpisów spadło na Kingsleya Comana i Aureliena Tchouameniego - francuskich piłkarzy, którzy nie wykorzystali rzutów karnych w meczu przeciwko Argentynie.

W prawie francuskim maksymalna kara za rasistowskie wpisy w internecie to rok więzienia i grzywna w wysokości 45 000 euro.

SOS Racisme zwróciło się już do FIFA o podjęcie działań przeciwko fanom Argentyny, którzy przed rozpoczęciem meczu finałowego śpiewali rasistowską piosenkę o Mbappem i drużynie Francji, a teraz organizacja analizuje po kątem rasistowskich zachowań obrazy napływające z mistrzowskiej fety zorganizowanej w stolicy Argentyny.