"Kraje arabskie tworzą pewną wspólnotę kulturową i językową. O ile bardzo często rywalizują ze sobą na różnych polach, to gdy jeden z tych krajów odnosi sukcesy, zazwyczaj inne też z tego się cieszą" – mówił w internetowym Radiu RMF24 prof. Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Mundial w Katarze (zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr hab. Łukasz Fyderek: Poza światem Zachodu Katar jest wzorcem sukcesu i wzrostu znaczenia politycznego

Prowadzący rozmowę Andrzej Kohut pytał, z czego wynikała radość po wygranym meczu Arabii Saudyjskiej z Argentyną, która objęła wszystkie państwa arabskie. Według profesora jest to cecha arabskiej jedności. Jak to się jednak ma do politycznych podziałów?

Kraje arabskie tworzą pewną wspólnotę kulturową i językową. O ile bardzo często rywalizują ze sobą na różnych polach, to gdy jeden z tych krajów odnosi sukcesy, zazwyczaj inne też z tego się cieszą. Proszę zwrócić uwagę na taki detal, jakim jest oficjalne logo mistrzostw świata. W zamyśle organizatorów ma podkreślać arabskość tych mistrzostw - stwierdził ekspert.



Nie zawsze jednak wyglądało to tak jak dzisiaj. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomniał o nie tak dawnym sporze pomiędzy Arabią Saudyjską a Katarem. Napięte relacje udało się poprawić na szczeblu dyplomatycznym dopiero około roku temu. Arabia Saudyjska 5 lat temu ogłosiła blokadę Kataru wspólnie ze swoimi sojusznikami takimi jak Bahrajn, Emiraty, czy Egipt - wytłumaczył Łukasz Fyderek.



Chociaż Katar wizerunkowo nie ma dobrej sławy, to zdaniem eksperta dla krajów Afryki i Azji jest wzorcem sukcesu i wzrostu gospodarczego. Myślenie europejskie jest (...) dalekie od myślenia bliskowschodniego - podkreślał profesor.



Polityka bliskowschodnia jest znacznie bardziej brutalna i poziom bezpieczeństwa poszczególnych państw i poszczególnych elit tych państw jest znacznie niższy. Zatem, gdy patrzymy na to w kategoriach polityki bliskowschodniej, wydaje mi się, że Katar jednoznacznie zyskuje i to w takich twardych w kategoriach bezpieczeństwa - dodał ekspert.





oprac. Kinga Adamczyk