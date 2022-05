Maturzyści będą pisać dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu na RMF24 opublikujemy arkusze oraz propozycje ich rozwiązań. Piątek jest trzecim dniem zmagań maturzystów.

Dziś matura z języka obcego na poziomie podstawowym / Paweł Pyclik / RMF FM

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest na maturze obowiązkowy.

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym.

Chęć zdawanie angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku 95 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Po południu na naszej stronie opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje ich rozwiązań.

Dziś też po południu będą pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja.

Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.