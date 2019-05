W niektórych szkołach matury z pisemnego języka polskiego zaczęły się z opóźnieniem. Powodem były fałszywe alarmy bombowe. Jak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie ma informacji, żeby z tego powodu odwołano egzaminy.

Matura w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

"Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wpłynęło pismo od Centralnego Biura Śledczego Policji, informujące o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej" - poinformowała CKE dyrektorów szkół w specjalnym piśmie.



Jak stwierdzono "działanie te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do wielu polskich szkół, gdzie będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenie tych placówek ładunków wybuchowych".



CBŚP podała, że sprawca lub sprawcy mogą posłużyć się m.in. sformułowaniem "za chwilę detonacja, eksplozja, zasobnik z gazem bojowym fosgen, bomba, ratujcie się zginą ludzie".



Centralne Biuro Śledcze Policji, jak przekazała CKE, poinformowało, że będzie wystawiało ocenę wiarygodności informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych jako "niską".



CKE zaapelowała w piśmie do dyrektorów - do którego dotarła PAP - o wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem zdających, w tym uniemożliwienie wejścia i przebywania na terenie budynków osobom nieuprawnionym.



O tym, że mogą być takie informacje, byliśmy poinformowani już w ubiegłym tygodniu. Współpracowaliśmy w tej sprawie z Komendą Główną Policji i z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Dziś rano rozesłaliśmy pisma do dyrektorów szkół, jak mają się w takiej sytuacji zachować - tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jeszcze raz podkreślił, że każdy sygnał został sprawdzony, w szkołach przeprowadzone zostały kontrole pirotechniczne. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe - dodał.

Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji potwierdził, że do policji wpłynęła informacja o podłożeniu ładunków wybuchowych w niektórych szkołach, w których odbywają się matury. Nie ma żadnego zagrożenia, w tej chwili pracujemy nad ustaleniem tożsamości osób, które o tym informowały - zaznaczył.



OKE w Łodzi: W kilkunastu szkołach alarmy bombowe

Do kilkunastu szkół w woj. łódzkim i świętokrzyskim, gdzie zaplanowano egzaminy maturalne, dotarły informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego - powiedziała dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska. W niektórych z nich egzaminy rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem.



Jak zaznaczyła, na szczęście do większości z tych placówek informacje o podłożeniu bomby dotarły wcześnie rano, co pozwoliło odpowiednim służbom na sprawdzenie budynku jeszcze przed rozpoczęciem matur.



W niektórych szkołach - z powodu alarmu - egzamin rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem.



Informacje o podłożeniu bomby dotarły m.in. do szkół w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Wieluniu, Łęczycy.



W sumie do egzaminu maturalnego w woj. łódzkim i świętokrzyskim (obszar OKE w Łodzi) przystąpiło ponad 32 tysiące uczniów.



Wielkopolskie: Alarmy bombowe nie wpłynęły na przebieg matur

Do kilkunastu szkół w Wielkopolsce i woj. zachodniopomorskim dotarły informacje o rzekomym zagrożeniu. Nigdzie alarm bombowy nie wpłynął na przeprowadzenie matur - poinformował wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcin Jakubowski.



Na terenie działania OKE w Poznaniu, obejmującym Wielkopolskę, województwo lubuskie i zachodniopomorskie odnotowano w sumie kilkanaście zgłoszeń. Marcin Jakubowski zastrzegł, że w żadnym przypadku nie doszło do odwołania matur, mogło za to dojść do "nieznacznego przesunięcia godziny" startu egzaminu.



Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak dodał, że w żadnej ze szkół w regionie - w związku z alarmami bombowymi - nie przeprowadzono ewakuacji.



W Wielkopolsce matury odbywają się w 507 szkołach, do egzaminu przystąpiło ponad 24 tys. uczniów.



Śląskie: Alarmy bombowe nieznacznie opóźniły rozpoczęcie matur w kilku szkołach

Przekazane pocztą elektroniczną informacje o rzekomym zagrożeniu nieznacznie opóźniły w poniedziałek rozpoczęcie egzaminów maturalnych w kilku szkołach w woj. śląskim. Sprawdzono ok. 15 placówek.



Do dyrektorów szkół dotarły maile o rzekomym zagrożeniu. W każdym przypadku o sprawie poinformowano policję, straż miejską i straż pożarną. Służby sprawdziły szkoły pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa - powiedziała wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni.



W większości przypadków sprawdzenie placówek udało się zakończyć przed planowanym rozpoczęciem egzaminu. W kilku przypadkach egzaminy rozpoczęły się z niewielkim, z reguły 15-20 minutowym opóźnieniem. Taka sytuacja jest dopuszczalna - zapewniła wicedyrektor OKE podkreślając, że ostatecznie egzamin maturalny rozpoczął się we wszystkich szkołach średnich w regionie.



Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty w Katowicach, rok szkolny zakończyło w regionie około 33 tys. uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas czwartych techników. W poniedziałek rano ponad 29 tys. abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.