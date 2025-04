Do tegorocznych matur został już tylko miesiąc. Nauczyciele radzą, aby wykorzystać ten czas do uporządkowania wiedzy, ale też, aby przyzwyczaić umysł do np. rozwiązywania zadań o poranku. Na jakie pewniki stawiają matematycy? Na co zwracać uwagę na maturze z matematyki? Zebraliśmy dla was tę wiedzę.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Miesiąc do rozpoczęcia matury to dużo i mało. Jeżeli ktoś nie uczył się przez liceum, to ma ostatnią okazję, aby się przygotować. Z matematyką na poziomie podstawowym jest tak, że można stawiać na zadania-pewniaki. Moja podstawowa rada dla maturzystów jest taka, aby spojrzeć na próbną maturę grudniową z CKE. Tam jest bardzo dobry materiał do treningu. Maturzyści zwróćcie też uwagę na pewniaki maturalne. To nierówność kwadratowa, równanie wymierne, zadanie z wartością bezwzględną, równanie czy zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Takie zadania warto sobie porobić - mówi Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum w mazurskim Węgorzewie, egzaminator, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Nauczyciele radzą też, aby w razie problemów z nauką i powtarzaniem materiału robić zadania w grupach. To z jednej strony pomoc dla słabszych uczniów, z drugiej - ci lepsi - tłumacząc zadania utrwalają swoją wiedzę. Oprócz wiedzy warto też zadbać o nasz organizm. Uczniowie często mają problemy z wczesnym wstawaniem, a nie zapominajmy, że maturę zaczynamy o godz. 9:00, więc uczeń musi już o 8:00 się przygotować. Zachęcam do tego, żeby spróbować sobie zrobić kilka zadań albo matur o 9:00 rano, na przykład w weekend albo gdy mamy na późniejszą godzinę do szkoły - mówi Wierzchowski. Kolejna rada dotyczy kalkulatorów. Na maturze z matematyki można mieć kalkulator prosty. Warto się z nim zaprzyjaźnić, przeklikać, porozwiązywać na nim zadania. To się przyda na zadaniu z procentu składanego. Radzę też sprawdzić wcześniej tablice wzorów matematycznych, żeby nie zaglądać do nich w ostatniej chwili - radzi nauczyciel. A jak rozwiązywać maturę z matematyki? Najlepiej zacząć od zadań zamkniętych, a potem przejść do otwartych. Uczniowie nie powinni obawiać się dziwnych wyników, pamiętając, że punkty są też przyznawane za poszczególne obliczenia, nie tylko za prawidłowy wynik. Przygotowując się do matury, nie można zapomnieć też o odpoczynku i aktywności, szczególnie na świeżym powietrzu. To również pozytywnie wpływa na nasz organizm - sen, koncentrację. Zobacz również: Skandal w urzędzie pracy. Pomagali nielegalnym migrantom

