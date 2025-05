Matura to egzamin, który dla wielu jest kluczowym momentem w życiu, otwierającym drzwi do dalszej edukacji i kariery. Jednak co zrobić, gdy wyniki nie spełniają naszych oczekiwań? Istnieje możliwość odwołania się od wyników matury. Jak wygląda cała procedura? Wyjaśniamy szczegółowo, jak krok po kroku

Maturzysci przed szkola. / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Egzamin maturalny to nie tylko symboliczne zakończenie edukacji w szkole średniej, ale także przepustka na studia i do dorosłego życia. Dla wielu uczniów to najważniejszy test, który sprawdza nie tylko wiedzę, ale także odporność psychiczną, determinację i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nic dziwnego, że wyniki matury budzą ogromne emocje.

Czasem jednak zdarza się, że rezultat egzaminu jest zaskakująco niski lub niezgodny z oczekiwaniami. W takiej sytuacji maturzysta ma prawo do odwołania się od wyniku.

Kiedy i jak można odwołać się od wyniku matury?

Każdy absolwent, który nie zgadza się z wynikiem egzaminu maturalnego, może skorzystać z procedury odwoławczej. Zgodnie z przepisami, odwołanie od wyniku matury należy zgłosić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu. Wyniki matur 2025 w terminie głównym oraz dodatkowym zostaną opublikowane, we wtorek 8 lipca 2025 roku po godzinie 8:30 rano.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. To bardzo ważny etap - zanim zdecydujemy się na formalne odwołanie, musimy sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do błędu w ocenie.

Etap pierwszy: Wniosek o wgląd do pracy maturalnej

W ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia wyników matury uczeń może złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie właściwej OKE, ale także mailowo, listownie lub przez specjalną aplikację. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych OKE. Wzór wniosku (Załącznik 25a)

Po złożeniu wniosku dyrektor OKE w ciągu 5 dni wyznacza termin wglądu do pracy. O przyjęciu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń - im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej będziemy mogli obejrzeć swoją pracę.

Etap drugi: Wgląd do arkusza egzaminacyjnego

W wyznaczonym terminie maturzysta ma możliwość zapoznania się ze swoją pracą egzaminacyjną w siedzibie OKE. Na wgląd przeznaczone jest 30 minut. W tym czasie można robić zdjęcia pracy, notować uwagi i zadawać pytania pracownikowi OKE dotyczące oceny poszczególnych zadań.

Przed wejściem na przegląd należy okazać dowód osobisty. To ważne, ponieważ tylko uprawniona osoba może zapoznać się z dokumentacją egzaminacyjną.

Etap trzeci: Wniosek o weryfikację liczby punktów

Jeśli po wglądzie do pracy egzaminacyjnej maturzysta uzna, że niektóre zadania zostały ocenione nieprawidłowo, może w ciągu 2 dni roboczych złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. W dokumencie należy wskazać konkretne zadania, które - zdaniem zdającego - zostały ocenione błędnie. Wzór wniosku (Załącznik 25b)

Warto pamiętać, że wniosek powinien być dobrze uzasadniony. Wskazanie konkretnych zadań i argumentów zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Etap czwarty: Odpowiedź Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

OKE ma 7 dni na zweryfikowanie sumy punktów i 14 dni na pisemne powiadomienie maturzysty o wyniku weryfikacji. Jeśli komisja uzna, że rzeczywiście doszło do błędu i przyzna dodatkowe punkty, maturzysta otrzyma nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa lub zaświadczenie.

Jeśli jednak OKE stwierdzi, że praca została oceniona prawidłowo, maturzysta może skorzystać z kolejnego etapu procedury odwoławczej.

Etap piąty: Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

W przypadku negatywnej decyzji OKE, maturzysta ma prawo w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi złożyć odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W odwołaniu należy wskazać konkretne zadania otwarte, które - zdaniem zdającego - zostały ocenione nieprawidłowo, oraz uzasadnić swoje stanowisko.

Kolegium rozpatruje sprawę w terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku przez dyrektora OKE do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Decyzja Kolegium jest ostateczna i nie przysługuje od niej dalsze odwołanie.

Co powinien zawierać wniosek o wgląd do pracy?

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej powinien zawierać:

imię i nazwisko zdającego,

numer PESEL,

dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

przedmiot i poziom egzaminu, którego dotyczy wgląd.

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej właściwej OKE.

Co po odwołaniu? Jakie są możliwe scenariusze?

Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, maturzysta otrzyma nowe świadectwo dojrzałości, aneks lub zaświadczenie. Warto jednak pamiętać, że procedura odwoławcza nie zawsze prowadzi do zmiany wyniku. Weryfikacja może zakończyć się utrzymaniem dotychczasowej liczby punktów.

Ważne jest, by być świadomym ograniczeń procedury - po weryfikacji możliwe jest jedynie podniesienie oceny lub utrzymanie obecnych wyników. Nie ma możliwości obniżenia liczby punktów.

Dlaczego warto skorzystać z procedury odwoławczej?

Odwołanie od wyniku matury to szansa na sprawiedliwą ocenę pracy. Warto z niej skorzystać, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do oceny. W przypadku błędów w sprawdzaniu arkusza, nawet jeden dodatkowy punkt może zadecydować o przyjęciu na wymarzone studia.

Warto także skonsultować się z nauczycielem lub doradcą szkolnym, którzy pomogą ocenić, czy odwołanie ma szanse powodzenia i jak najlepiej je uzasadnić.

Najważniejsze terminy i dokumenty

Wniosek o wgląd do pracy - do 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Wniosek o weryfikację punktów - w ciągu 2 dni roboczych od wglądu.

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - w ciągu 7 dni od decyzji OKE.

Rozpatrzenie przez Kolegium - do 21 dni od przekazania wniosku.

Wszystkie wzory wniosków dostępne są na stronach OKE.