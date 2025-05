Maturzyści we wtorek rano przystąpili do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, z kolei po południu odbędą się pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Do egzaminów z tych przedmiotów podchodzą tylko maturzyści, którzy zadeklarowali ich zdawanie. W tym artykule publikujemy arkusze CKE, które pojawiły się na egzaminach.