Maturzyści we wtorek rano przystąpili do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, z kolei po południu odbędą się pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Do egzaminów z tych przedmiotów podchodzą tylko maturzyści, którzy zadeklarowali ich zdawanie. W tym artykule opublikujemy arkusze CKE, które pojawiły się na egzaminach.

Maturzyści zdają dziś wiedzę o społeczeństwie i język niemiecki / Shutterstock Wiedza o społeczeństwie i język niemiecki Maturzyści we wtorek zmagają się z pisemnym egzaminem z wiedzy o społeczeństwie oraz z językiem niemieckim na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy z tych przedmiotów są nieobowiązkowe. Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało 16,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 6 proc. z nich. WOS jest na siódmym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów. Na pierwszym miejscu jest język angielski, na drugim matematyka, a na trzecim geografia. Języka niemiecki z kolei należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym złożyło 2726 tegorocznych absolwentów, czyli blisko 1 proc. z nich, a na poziomie dwujęzycznym - 429 absolwentów. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się o godz. 9:00, a egzaminy z niemieckiego startują o godz. 14:00. Egzamin z WOS potrwa 180 minut, z niemieckiego na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut. Arkusze CKE Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane we wtorek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych - wieczorem. Opublikujemy je także w tym artykule. Matura 2025 Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Matura 2025 - specjalny raport RMF FM i RMF24 Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24.pl. Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami. Jak co roku na naszej stronie RMF24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych opublikowaliśmy arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ TUTAJ>>> PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>> PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z J. POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

