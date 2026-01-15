Już 25 stycznia odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, WOŚP gra ze wsparciem wielu popularnych aktorów. Artyści wystawiają na aukcje m.in. rekwizyty z popularnych seriali, ale też niecodzienne aktywności.

Borys Szyc na planie "Heweliusza" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Maciej Musiał, Borys Szyc i Mateusz Damięcki to aktorzy, którzy wspierają 34. finał WOŚP wyjątkowymi aukcjami.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Chcesz poznać więcej szczegółów o aukcjach i aktorskich inicjatywach wspierających WOŚP? Sprawdź cały artykuł!

Borys Szyc przekazał na aukcję wyjątkową pamiątkę z planu "Heweliusza"

Serial "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka był niekwestionowanym hitem 2025 r. Produkcja inspirowana tragedią na Bałtyku sprzed lat zyskała duże uznanie krytyków i przyciągnęła przed ekrany tłumy widzów.

Wideo youtube

W obsadzie "Heweliusza" znalazło się wielu popularnych polskich aktorów - m.in. Michał Żurawski, Michalina Łabacz, Konrad Eleryk, Jan Englert, Tomasz Schuchardt, Anna Dereszowska i Andrzej Konopka. W rolę kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który zginął na "Heweliuszu", wcielił się Borys Szyc. Teraz jego mundur trafił na aukcję dla WOŚP.

Instagram Post

"To dokładnie ten komplet, w którym pracowałem na planie. Na wewnętrznej stronie marynarki znajduje się haft z moim imieniem i nazwiskiem. Ta rola była dla mnie ważnym i emocjonalnym doświadczeniem, a ten mundur jest materialnym śladem tej historii. Oddaję go z myślą, że trafi w ręce kogoś, kto doceni zarówno wartość kolekcjonerską, ale też emocje, które za nim stoją" - napisał popularny aktor.

Borys Szyc w kapitańskim mundurze na planie "Heweliusza" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Ta aukcja ucieszy fanów Goldena i spółki!

Mateusz Damięcki na planie "Drugiej Furiozy" / Karolina Grabowska / Netflix / Materiały prasowe

W 2025 r. hitem Netfliksa w Polsce była też "Druga Furioza" Cypriana Olenckiego. To druga część filmowej opowieści o kibolach i gangsterach z Trójmiasta. Rolę charyzmatycznego Goldena zagrał Mateusz Damięcki. Aktor za sprawą wielomiesięcznych ćwiczeń przeszedł imponującą przemianę fizyczną, której efekty podkreśliła jeszcze filmowa charakteryzacja.

Teraz fani "Drugiej Furiozy" mogą zdobyć pamiątki związane z tą produkcją i jednocześnie wesprzeć WOŚP.

Wideo youtube

"Złociutcy, wystawiam na aukcję unikatową, metalową blachę z Furiozy Drugiej, numer 1, rozmiar 32 x 32 cm. Dzięki systemowi mocowania "na magnes" można powiesić ją w dowolnym miejscu, nie tylko na lodówkę. Dorzucam podpisany scenariusz, na którym pracowałem podczas zdjęć, zapisany uwagami i poprawkami. Dodatkowo oryginalny klaps, wymęczony, ale działa" - zachęcał w opisie aukcji Mateusz Damięcki.

"W bonusie zaproszenie na plan filmowy. Jaki? Niespodzianka. Przewodnikiem będę ja, Golden" - dodał odtwórca roli Goldena.

Kolejna nietypowa aukcja Macieja Musiała dla WOŚP

Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Debiutował na ekranie już jako chłopiec - mogliśmy go oglądać m.in. w "Ojcu Mateuszu" i "Rodzince.pl". W ostatnich latach pojawiał się na ekranie m.in. w "Wiedźminie", "Prostej sprawie" czy serialu "Śleboda".

Maciej Musiał kolejny raz wspiera WOŚP / Rafał Guz / PAP

W ubiegłym roku na aukcji dla WOŚP za 136 tysięcy złotych sprzedane zostało sprzątanie przez Macieja Musiała mieszkania w rytm klubowej piosenki "Explosion". Finalnie, na prośbę zwycięzcy licytacji, aktor odwiedził oddział Onkologii i Hematologii dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W tym roku Maciej Musiał przygotował kolejną kreatywną propozycję z myślą o WOŚP. Hej, wybiorę się z Tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". Ale jeśli zachcesz może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę" - wyjaśnił aktor w opisie aukcji.

"Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem. Kiedy - to zależy od Ciebie - im wcześniej zgłosisz mi datę, tym pewniejsze że wszystko się uda" - tłumaczył.

Dla kogo w tym roku gra WOŚP?

Celem tegorocznej zbiórki WOŚP jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Hasło finału zaplanowanego 25 stycznia to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.