Maraton maturalny wciąż trwa. Dziś odbędą się kolejne egzaminy na poziomie rozszerzonym, tym razem z historii i języka francuskiego. W tym roku chęć przystąpienia do matury z historii wyraziło 15,3 tys. uczniów, natomiast z języka francuskiego - zaledwie 563 osoby.

Dziś kolejne egzaminy maturalne / Adam Burakowski/East News / East News

Zainteresowanie historią wykazało 15,3 tys. tegorocznych absolwentów, co stanowi 5,6 proc. wszystkich maturzystów. Przedmiot ten zajmuje ósme miejsce w rankingu popularności, ustępując miejsca takim dyscyplinom jak język angielski, matematyka czy geografia, które przyciągają największą liczbę chętnych.

Z kolei język francuski okazał się być wyborem nielicznych. Do egzaminu z francuskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi zaledwie 563 absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 243.

Egzamin z historii zaplanowano na godzinę 9:00. Uczniowie będą mieli 180 minut na wykazanie się wiedzą z zakresu minionych epok. Natomiast francuski, zależnie od poziomu, zajmie maturzystom od 150 do 180 minut, rozpoczynając się o godzinie 14:00.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała publikację arkuszy egzaminacyjnych jeszcze tego samego dnia - po południu dla historii i wieczorem dla języka francuskiego. To szansa dla uczniów, nauczycieli, ale i ciekawskich rodziców, by zapoznać się z zadaniami, przed którymi stanęli maturzyści.

Co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym

Warto przypomnieć, że każdy maturzysta musi zmierzyć się z trzema obowiązkowymi egzaminami pisemnymi na poziomie podstawowym oraz dwoma egzaminami ustnymi.

Ponadto uczniowie mają obowiązek przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, który może być kluczowy dla ich przyszłej ścieżki edukacyjnej. Wśród przedmiotów do wyboru znajduje się wiele dyscyplin, od biologii, przez historię sztuki, aż po języki obce nowożytne.

Decyzja o liczbie zdawanych egzaminów na poziomie rozszerzonym leży w gestii samych uczniów. Maturzyści mogą przystąpić do maksymalnie sześciu takich egzaminów, choć większość decyduje się na mniejszą liczbę. Aby zdać maturę, niezbędne jest uzyskanie minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 8 lipca.