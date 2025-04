W 2025 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na nieco innych zasadach niż w latach poprzednich. Zmiany dotyczą m.in. języka polskiego i obcego. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Matura 2025. Jakie zmiany pojawią się w egzaminach? (zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Rok szkolny tegoroczni maturzyści: uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, zakończą tydzień przed egzaminami - 25 kwietnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły.

Matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

Jakich zmian powinni się uczniowie spodziewać w tym roku?

"Odchudzona" podstawa programowa

W tym roku matura zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a nie jak w ostatnich kilku latach, według wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego. Treści nauczania 18 przedmiotów uszczuplono o około 20 proc.

Język polski i matematyka

Zmiany dotyczą głównie języka polskiego. Zmniejszona została w podstawie programowej liczba lektur obowiązkowych. Obecnie jest to 28 pozycji.

Również liczba pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego została skrócona do 68. Pełną listę pytań jawnych można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeśli chodzi o matematykę, to na poziomie podstawowym zwiększono liczbę punktów możliwych do zdobycia. Teraz będzie to 50 pkt.

25 pkt będzie można zdobyć za zadania zamknięte (20-25 zadań) i 25 pkt za otwarte (7-14 zadań)

Większa elastyczność w wyborze języka obcego

Inną istotną nowością jest zmiana w podejściu do wyboru języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze jako przedmiot obowiązkowy. Uczniowie będą mieli możliwość zdecydowania się na język obcy, którego nie uczyli się w szkole, pod warunkiem, że znajduje się on na liście języków dopuszczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

To otwiera przed maturzystami nowe perspektywy i daje szansę na lepsze dopasowanie egzaminu do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Co ważne - przez kolejne trzy lata szkolne - 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 - uczniowie zdający maturę, nie będą musieli uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym, aby cieszyć się z zaliczonej matury.