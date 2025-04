Egzamin dojrzałości z języka angielskiego odbędzie się w środę 7 maja. Zapytaliśmy nauczycielkę angielskiego, na co należy teraz zwrócić szczególną uwagę. Odpowiedź jest jasna: czas na utrwalenie wiedzy i skupienie się na praktycznych aspektach egzaminu. Zapytaliśmy też, czego na pewno można się spodziewać po otwarciu arkuszy.

/ Shutterstock

Myślę, że w tej chwili to już nie czas na uczenie się nowych regułek, ale raczej na utrwalenie tego wszystkiego, co już wiemy - podkreśla w rozmowie z RMF FM Dorota Suchacz, dyrektor II LO w Gdańsku.

W tej decydującej fazie przygotowań nacisk kładziony jest na efektywne wykorzystanie dotychczas zgromadzonej wiedzy, zamiast na próby przyswajania nowych informacji.

Arkusz maturalny stanowi klucz do sukcesu

Arkusze to na pewno najlepsze rozwiązanie - zaznacza nauczycielka. Warto korzystać z wiarygodnych źródeł, takich jak repetytoria renomowanych firm czy strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która oferuje modele odpowiedzi. To pozwala na dokładne zrozumienie struktury egzaminu i sposobu oceniania odpowiedzi.

Przygotowanie do matury ustnej również nie może zostać pominięte.

Na pewno nagranie siebie jest dosyć odważnym krokiem... warto też namówić kolegę koleżankę do tego, żeby razem usiąść i zamieniać się rolami - radzi nauczycielka. Takie metody pozwalają na przełamanie bariery językowej i zwiększenie płynności wypowiedzi.

Co zawsze pojawia się na maturze i warto jeszcze raz przećwiczyć?

Jeżeli chodzi o egzamin ustny, zasady są takie same, czyli zawsze będzie rozmowa, opis obrazka, będą pytania do wyboru, do podjęcia uargumentowania tego, co wybieramy. Jeżeli chodzi o egzamin pisemny, to na pewno zawsze pojawi się relacjonowanie wypowiedzi - wskazuje.

Warto zerknąć na te formy wyrażania przeszłości. Warto również zwrócić uwagę na typowe takie parafrazy, gdzie na przykład mamy elementy strony biernej, mowy zależnej czy wykorzystania kolokacji - dodaje.

Dzień przed maturą

Dzień przed maturą powinien być dniem odpoczynku.

Już nic nie powtarzamy. Nigdzie nie zaglądamy, relaksujemy się. Przede wszystkim trzeba się dobrze wyspać - radzi Dorota Suchacz.

Ostatnie chwile przed egzaminem powinny być poświęcone na regenerację sił, a nie na intensywną naukę.

Jak mówi nauczycielka, podczas egzaminu ważne jest, aby mądrze zarządzać czasem - zaplanować, ile czasu poświęcić na każde zadanie, ale też zostawić sobie chwilę na ich sprawdzenie. Warto czytać polecenia uważnie, zwłaszcza w zadaniach otwartych - tam podkreślić można kluczowe wyrazy, które pomogą zrozumieć, czego dokładnie się oczekuje.

W części ze słuchu nie ma potrzeby pośpiechu z odpowiedzią.

Przy pytaniach otwartych należy dbać o pełną poprawność językową, zwłaszcza podstawowych słów. W pracach pisemnych upewnij się, że odnosisz się do wszystkich punktów polecenia i rozwijasz je w sposób szczegółowy - każdy rozwinięty punkt powinien zawierać co najmniej trzy różne elementy.