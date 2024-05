Rozpoczyna się drugi tydzień tegorocznych matur. W najbliższych dniach abiturientów czekają egzaminy m.in. z biologii, chemii i geografii. Dziś maturzyści zmierzą się z testami z języka angielskiego i filozofii.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Hukalo / East News

Do tegorocznej matury podchodzi około 263 tys. abiturientów. Egzaminy potrwają do 25 maja.

Jakie egzaminy zdają dziś maturzyści?

Na poniedziałek, 13 maja, zaplanowano maturę z tych przedmiotów:

język angielski - godz. 9:00 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

- godz. 9:00 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny); filozofia - godz. 14:00 (poziom rozszerzony).

Matura 2024. Terminy egzaminów

Oto cały maturalny harmonogram na najbliższe dni (niemal codziennie będą się odbywały dwie sesje egzaminacyjne - o godz. 9:00 i o 14:00):

14 maja (wtorek): rano - egzamin z biologii; po południu - z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano - egzamin z biologii; po południu - z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja (środa): rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu - z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu - z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 16 maja (czwartek): rano - egzamin z chemii; po południu - z historii muzyki;

rano - egzamin z chemii; po południu - z historii muzyki; 17 maja (piątek): rano - geografii; po południu - z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym;

rano - geografii; po południu - z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym; 20 maja (poniedziałek): rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym; 21 maja (wtorek): rano - egzamin z historii; po południu - z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

rano - egzamin z historii; po południu - z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 22 maja (środa) : rano będzie egzamin z informatyki, po południu - z historii sztuki;

: rano będzie egzamin z informatyki, po południu - z historii sztuki; 23 maja (czwartek) : rano - egzamin z fizyki; po południu - z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

: rano - egzamin z fizyki; po południu - z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 24 maja (piątek): przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Co maturzyści powinni robić w czasie weekendu? Psycholog radzi

Postawmy na dużo odpoczynku i trochę nauki - taką radę na ten weekend dla maturzystów mają psychologowie. Za absolwentami szkół średnich pierwsze egzaminy maturalne. Przed nimi - kolejne, już po weekendzie.

Artykuł o maturalnych poradach znajdziesz TUTAJ.

Matura 2024. Formuła 2015 lub Formuła 2023 - czym się różnią?

Maturalna Formuła 2023 to tzw. nowa matura, a Formuła 2015 - "stara matura". Tegoroczni abiturienci do egzaminu dojrzałości podchodzą w jednej z tych formuł. Różnią się one głównie zakresem wymagań egzaminacyjnych wobec zdających.

Do "nowej matury" przystąpiła zdecydowana większość maturzystów. Informacje o różnicach pomiędzy Formułą 2023 a Formułą 2015 znajdziecie TUTAJ.

Maturalne zdjęcia gwiazd. Tak wyglądały, gdy podchodziły do egzaminu dojrzałości [ZDJĘCIA]

Arkusze CKE i propozycje rozwiązań z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

W minionym tygodniu maturzyści zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Arkusze i propozycje odpowiedzi z j. polskiego znajdziecie TUTAJ , aby zobaczyć arkusze wraz z rozwiązaniami z matematyki - kliknij TUTAJ .

TUTAJ z kolei możesz sprawdzić arkusze CKE i odpowiedzi do matury z języka angielskiego.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM