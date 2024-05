Międzynarodową maturę będzie można zdawać w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. To pierwsza szkoła w Zagłębiu, która przeszła cały proces certyfikacji. W województwie śląskim jest zaledwie kilka takich placówek, a w całym kraju kilkadziesiąt.

IV LO w Sosnowcu / Marcin Buczek / RMF FM

W poniedziałek, 13 maja, rozpoczynają się zapisy do pierwszej klasy w sosnowieckiej szkole, która objęta została programem międzynarodowej matury. IV LO starało się o ten status kilka lat.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Uczeń z międzynarodową maturą to obywatel świata

Gościliśmy przedstawicieli International Baccalaureate Organization (IBO) którzy sprawdzali naszą szkołę pod wieloma kątami: od zabezpieczeń pomieszczeń, w których znajdują się karty matur po to, co najważniejsze, czyli program nauczania. Po spełnieniu bardzo wielu warunków - m.in. 20 nauczycieli musiało przejść przez certyfikowane szkolenia - szkoła uzyskała autoryzację do wprowadzenia Diploma Programe. Nasi nauczyciele musieli przygotować autorskie programy nauczania, które zostały poddane gruntownej analizie przez konsultantów IBO - wyjaśnia Grzegorz Walotek, dyrektor IV LO im. Staszica.

Własna ścieżka rozwoju

Do realizacji nowego programu trzeba było także odpowiednio przygotować niektóre sale, bo szkoła musi posiadać pracownie chemiczną, biologiczną i fizyczną, w których znajduje się wysokiej jakości sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzania eksperymentów i prac projektowych. Z kolei biblioteka powinna być zaopatrzona w odpowiednie pozycje anglojęzyczne.

Młodzież oddziału międzynarodowego będzie mogła wyznaczać własną ścieżkę rozwoju. W ramach bloku przedmiotów społecznych oferujemy: historię, geografię, ekonomię, zarządzanie biznesem, filozofię i psychologię. Natomiast w ramach bloku przedmiotów przyrodniczych: biologię, chemię, fizykę i środowisko, społeczeństwo. Nawet w przypadku matematyki oferujemy dwa nurty jej kształcenia: matematykę teoretyczną i matematyką stosowaną - mówi dyrektor Grzegorz Walotek.

Dla 24 wybranych

Już na etapie drugiej klasy uczeń będzie wybierał trzy przedmioty, które zamierza zdawać. To bardzo wcześnie. Dlatego trzeba być świadomym swoich mocnych stron, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku chce się dalej rozwijać, czy to ma być np. kierunek ekonomiczny czy może medyczny. Bo tutaj wiele pod swoje potrzeby można sobie dobrać. I dzięki temu, nawet jeśli trzeba będzie dużo pracować, a z pewności tak się stanie, to uczeń będzie wiedział po co to robi - mówi Maria Stecka, koordynatorka międzynarodowej matury w sosnowieckim "Staszicu".

Do klasy, która za cztery lata będzie zdawać w "Staszicu" międzynarodową maturę ma zostać przyjętych 24 uczniów.

Zdobycie przez IV LO odpowiedniego certyfikatu ma także znaczenie dla miasta. To bardzo dobra inwestycja w talenty i wykształcenie młodych ludzi. Oni otwierają sobie drogę na najznakomitsze uniwersytety całego świata. To również bardzo wartościowy krok w rozwoju miasta - powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.