Matura 2024. W czwartek, czyli w trzecim dniu matury, abiturienci przystąpili do obowiązkowego egzaminu pisemnego m.in. z języka angielskiego. Po godzinie 14:00 na stronie RMF24 znajdziecie arkusze CKE w Formule 2023 oraz Formule 2015, a także rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta.

W czwartek, 9 maja, odbywają się matury pisemne na poziomie podstawowym z języków obcych: od godz. 9:00 z j. angielskiego, a od 14:00 - z języków francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Matura 2024. Arkusze CKE

Po godz. 14 opublikujemy arkusze maturalne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Będą one dostępne pod poniższymi linkami:

Matura 2024 w nowej formule - język angielski, poziom podstawowy. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>



Matura 2024 w starej formule - język angielski, poziom podstawowy. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>



Matura 2024. Propozycja odpowiedzi z języka angielskiego

W tym miejscu po godzinie 14:00 znajdziecie propozycje odpowiedzi do zadań maturalnych z języka angielskiego. Przygotuje je specjalnie dla Was nauczyciel z jednego z gdańskich liceów.

Te egzaminy musi zdać każdy abiturient

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,

z matematyki

i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

biologia,

chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia sztuki,

historia muzyki,

informatyka,

język łaciński i kultura antyczna,

wiedza o społeczeństwie,

języki mniejszości narodowych i etnicznych,

język regionalny,

matematyka,

język polski.

języki obce nowożytne.

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym, będą przeprowadzone 13 maja rano.

Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego - 14 maja po południu, z francuskiego - 15 maja po południu, z hiszpańskiego - 21 maja po południu, a z włoskiego - 23 maja po południu.

Ustna matura 2024 odbędzie się w terminie od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Matura 2024. Arkusze CKE i propozycje rozwiązań z j. polskiego i matematyki

Jak co roku na RMF24.pl opublikowaliśmy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matury z języka polskiego oraz matematyki, a także propozycje rozwiązań z tych przedmiotów.

Aby zobaczyć arkusze i odpowiedzi z j. polskiego kliknij TUTAJ . Chcesz sprawdzić arkusze CKE i rozwiązania z matematyki? Wejdź TUTAJ.

Matura 2024. Terminy egzaminów

Oto cały maturalny harmonogram na najbliższe dni (niemal codziennie będą się odbywały dwie sesje egzaminacyjne - o godz. 9:00 i o 14:00):

10 maja (piątek): rano - egzamin z wiedzy o społeczeństwie; po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

rano - egzamin z wiedzy o społeczeństwie; po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym; 13 maja (poniedziałek): rano - egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu - z filozofii;

rano - egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu - z filozofii; 14 maja (wtorek): rano - egzamin z biologii; po południu - z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano - egzamin z biologii; po południu - z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja (środa): rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu - z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu - z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 16 maja (czwartek): rano - egzamin z chemii; po południu - z historii muzyki;

rano - egzamin z chemii; po południu - z historii muzyki; 17 maja (piątek): rano - geografii; po południu - z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym;

rano - geografii; po południu - z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym; 20 maja (poniedziałek): rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym; po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym; 21 maja (wtorek): rano - egzamin z historii; po południu - z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

rano - egzamin z historii; po południu - z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 22 maja (środa) : rano będzie egzamin z informatyki, po południu - z historii sztuki;

: rano będzie egzamin z informatyki, po południu - z historii sztuki; 23 maja (czwartek) : rano - egzamin z fizyki; po południu - z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

: rano - egzamin z fizyki; po południu - z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; 24 maja (piątek): przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2024. Formuła 2015 lub Formuła 2023 - czym się różnią?

Formuła 2023 nazywana jest "nową maturą", a Formuła 2015 - "starą maturą". Tegoroczni abiturienci do swojego egzaminu dojrzałości podchodzą w jednej z tych formuł. Formuły te różnią się głównie zakresem wymagań egzaminacyjnych wobec zdających.

Do "nowej matury" przystąpiła zdecydowana większość maturzystów. Informacje o różnicach pomiędzy Formułą 2023 a Formułą 2015 znajdziecie TUTAJ.

