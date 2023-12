Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. m.in. wobec skazanych w tej sprawie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i urzędniczki Moniki B. Sprawą ponownie ma zająć się sąd apelacyjny.

Sędziowie SN Eugeniusz Wildowicz (L), Jarosław Matras (2L) i Małgorzata Wąsek-Wiaderek (3L) oraz obrońcy, mec. Zbigniew Ćwiąkalski (3P), mec. Damian Tokarczyk (2P) i mec. Adriana Szymborska-Rymer (P) na sali rozpraw Sądu Najwyższego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Głównym powodem uchylenia wyroku była - jak uznał Sąd Najwyższy - "nienależyta obsada" sądu II instancji. Chodziło m.in. o wyłonienie dwojga sędzi rozpatrujących sprawę w Sądzie Apelacyjnym w procedurze przeprowadzonej już przed Krajową Radą Sądownictwa po reformie.

Proces był zainicjowany z oskarżenia bliskich ofiar katastrofy. Jego podstawą był art. 231 Kodeksu karnego. Przewiduje on do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 r.

Obrońca, mec. Zbigniew Ćwiąkalski (C) na sali rozpraw Sądu Najwyższego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

W czerwcu 2019 r. warszawski sąd okręgowy w I instancji nieprawomocnie skazał Tomasza Arabskiego na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Orzekł też wówczas o winie urzędniczki kancelarii premiera Moniki B., która została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Troje pozostałych oskarżonych urzędników - Miłosława K. z kancelarii premiera oraz Justynę G. i Grzegorza C. z ambasady RP w Moskwie - sąd uniewinnił.



W czerwcu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał kary wymierzone Arabskiemu i B. w I instancji. Jedyną zmianą była modyfikacja opisu zarzuconego im czynu. Chodziło o poszerzenie go o wzmiankę dotyczącą działania na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego. Utrzymane zostały wtedy także wszystkie uniewinnienia.

Zarzuty w skierowanych do Sądu Najwyższego kasacjach obrońców dotyczyły m.in. nienależytej obsady sądu odwoławczego z powodu wyłonienia dwojga sędzi w procedurach przed zreformowaną KRS. Chodziło o sędzię Izabelę Szumniak oraz sędzię Annę Kalbarczyk. Obrona wskazywała także np. na fakt, iż sędzia Szumniak jest prezesem Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.