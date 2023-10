Drugie zawiadomienie dotyczy znieważenia pomnika. Miało do tego dojść przez ustawienie pod nim zniszczonego wieńca. Prezes PiS - po oderwaniu tabliczki - wieniec odstawił pod pomnik.

Trzecie zawiadomienie dotyczy usiłowania kradzieży telefonu wartego 1500 złotych. Złożył je mężczyzna, który rejestrował zachowanie Kaczyńskiego, a któremu polityk miał próbować zabrać aparat telefoniczny.

Zawiadomienia trafiły do policji. Ta przekazała je do prokuratury, by to śledczy dokonali oceny prawno-karnej zachowań prezesa PiS i zdecydowali, czy są podstawy do wszczynania przeciwko niemu postępowań.