Dziś w naszym cyklu zabaw propozycje dla spragnionych wizyt w teatrze. Podczas zabawy można także walczyć ze skutkami suszy oraz przygotowywać mózg do nauki czytania.

Maski

Maski / Marlena Chudzio / RMF FM

Z papierowych tacek można stworzyć wspaniałe maski zwierzątek. Trzeba wyciąć dziury na oczka (tu przyda się pomoc osoby dorosłej).

Z pomocą farb i kolorowego papieru wyczarowujemy zwierzątko. Trzeba domalować nos, wąsy, uszy itd. Na koniec od drugiej strony taśmą klejącą mocujemy patyczek do trzymania maski.

Poidełko dla pszczół

Poidełko dla pszczół / Marlena Chudzio / RMF FM



To nie tyle zabawa, co wspólna akcja. Do plastikowego pojemniczka wrzucamy kamienie, by owady miały na czy usiąść, i zalewamy wodą.

Jeśli robicie to w parku, a nie własnym ogrodzie, warto zostawić kartkę, czym jest poidełko. Pamiętajcie, by podczas spacerów uzupełniać wodę w poidełku. Susza doskwiera także owadom.

Kukiełkowy teatrzyk

Kukiełkowy teatrzyk / Marlena Chudzio / RMF FM

Potrzebne będą dwa patyczki po szaszłykach, nitka i maskotka z ruchomymi rączkami i nóżkami. Patyczki krzyżujemy i do każdego boku krzyżyka dowiązujemy jedną rękę lub nogę zwierzaka. Poruszamy naszym pajacykiem przy pomocy patyczków.

Lodziarnia

Lodziarnia Marlena Chudzio /RMF FM

Na kartce malujemy wzory lodów. Zadaniem dziecka jest odtworzyć zamówienie. Możemy użyć zakrętek lub piłeczek. Gałki warto nakładać szczypcami, co ćwiczy uchwyt pęsetowy, potrzebny do prawidłowego trzymania ołówka i kredki.

Pilnujmy, by dziecko realizowało wzór lodów od lewej do prawej strony. Wtedy ta zabawa to doskonałe ćwiczenie dla mózgu, przygotowujące do nauki czytania.

Leśne ludki

Leśne ludki / Marlena Chudzio / RMF FM

Przeróbcie kamienie znalezione podczas spaceru w leśne ludki. Oczy i usta można zrobić z plasteliny lub namalować farbą. Włosy z mchu, liści lub innych znalezisk z parku.