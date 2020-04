Dziś proponujemy Wam serię prostych zabawek. By je stworzyć, będziecie potrzebowali rzeczy, które często lądują w koszu na śmieci. Środę poświęćcie na kreatywne zabawy przedmiotami, które mogą dostać drugie życie.

Balonowe szaszłyki



/Marlena Chudzio /RMF FM



Przebicie balona patyczkiem do szaszłyków tak, aby nie pękł, jest możliwe. Nie trzeba czarów, a trochę wiedzy z fizyki. Nadmuchajcie balon, zmoczcie patyczek. Przebijamy balon delikatnie tuż przy wiązaniu i wyprowadzamy patyczek po przeciwległej stronie, gdzie balon jest najgrubszy. Ze starszymi dziećmi porozmawiajcie o naprężeniach.

Domki z resztek budowlanych



/Marlena Chudzio /RMF FM



Poszukajcie w domu rzeczy, które planujecie wyrzucić. Resztki z remontów, folie, tektury. Użyjcie ich do stworzenia na kartonie miasta.

Wiatraczek



/Marlena Chudzio /RMF FM



Potrzebny jest kwadratowy karton, który nacinamy do czerwonych punktów. Następnie pinezką przyczepiamy po jednym rogu w żółtym punkcie. Całość doczepiamy do patyczka na tyle luźno, by wiatraczek się obracał. I gotowe. Teraz dmuchamy lub wystawiamy na wiatr.

Wiatraczek Marlena Chudzio /RMF FM

Piłeczka na uwięzi

Przebijamy igłą z nitką plastikowy kubeczek i robimy pęczek. Na drugim końcu nitki dowiązujemy piłeczkę zrobioną np. ze zgniecionej folii aluminiowej. Zadaniem dziecka jest tak podrzucić piłkę, by trafiła prosto to kubeczka.

Piłeczka na uwięzi Marlena Chudzio /RMF FM

Potwory i ich paszcze



Składamy kartkę na trzy części. Na zewnętrznych rysujemy potworka. We wnętrzu kartki uzupełniamy rysunek potworka o wnętrze jego otwartej paszczy. Teraz można rozpocząć straszenie domowników. Zaprojektujcie całą potworzastą armię.