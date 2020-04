Bohaterami dzisiejszych zabaw będą kolory. Mamy propozycje eksperymentów, zabaw sensorycznych, będzie też coś dla przyszłych kreatorów mody.

Szafa papierowej lali



/Marlena Chudzio /RMF FM



Wycinamy lalę z twardej tektury. Wspólnie z dzieckiem projektujemy dla niej stroje na różne pory roku. Obrysowując lalę dopasowujemy kreacje, wycinamy i ozdabiamy. To okazja do tego, by porozmawiać, jakie kolory do siebie pasują i jakie ubrania nosimy zależnie od pogody.

Kolorowy piasek



/Marlena Chudzio /RMF FM



Zabawa sensoryczna, która uczy dzieci cierpliwości. Potrzebna jest sól, kolorowa kreda i słoiczek. Pocieramy kredę i sól, mieszamy tak długo, aż się zabarwi. W osobnych pojemnikach ucieramy piasek w różnych kolorach. Potem w słoiczku usypujemy kolorowe obrazki.

Warsztat tkacki



/Marlena Chudzio /RMF FM



Najprostszy warsztat zrobimy z równo ponacinanej tektury. Uczymy dziecko przeplatać nici. To kolejne zadanie, które trenuje mała motorykę, wytrwałość i rozumienie zasad. Być może uda się wypleść kolorowy dywanik do domku dla lalek, albo kocyk dla misia.

Niemieszające się kolory



Zabawy kolorami RMF FM



Do słoika nalewamy wodę i dodajemy barwnik spożywczy. Na tę warstwę lejemy zabarwiony olej. Obserwujemy jak olej wypływa na górę nawet po zmieszaniu. Jeśli stworzymy nasze zestawy z kolorów podstawowych: niebieskiego, żółtego i czerwonego, będziemy mogli obserwować mieszanie się barw i powstawanie nowych kolorów.

Blokowanie



Zablokuj przeciwnika RMF FM

Prosta, ale emocjonująca gra. Należy narysować planszę. Potrzebne będą cztery zakrętki w dwóch kolorach. Każdy zawodnik ma dwie zakrętki. Zawodnicy przesuwają się po liniach tak długo aż jednemu z graczy, uda się zablokować przeciwnika, aby ten nie mógł wykonać żadnego ruchu.