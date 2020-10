​Klientów mających skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS, która miała rozpocząć się po 24 października 2020 r., prosimy, aby nie jechali do sanatorium, tylko pozostali w domu. Wyjątkiem są pacjenci potrzebujący rehabilitacji po wypadkach - podał ZUS.

ZUS: Wyjazdy do sanatoriów wstrzymane do odwołania z wyjątkiem pacjentów po wypadkach / Darek Delmanowicz / PAP

W komunikacie otrzymanym przez PAP podano, że wydane na okres po 24 października 2020 roku skierowanie ZUS do ośrodka rehabilitacyjnego będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który ubezpieczony ma w zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację. Wyjazdy są wstrzymane do odwołania. Po ich wznowieniu osoby uprawnione z orzeczoną potrzebą rehabilitacji będą mogły skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny - powiedziała cytowana w komunikacie regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.



Dodała, że jest jeden wyjątek: przepisy rozporządzenia wstrzymującego wyjazdy do sanatoriów ze skierowaniem z ZUS dają możliwość prowadzenia rehabilitacji w przypadku urazów narządu ruchu, w których jej zaprzestanie grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.



Dotyczy to prowadzonej przez ZUS wczesnej rehabilitacji powypadkowej dla osób, które podczas wypadku, w szczególności wypadku przy pracy, doznały urazu narządu ruchu. U tych osób, które zakończyły leczenie szpitalne w oddziale urazowo-ortopedycznym, ale wymagają kontynuacji leczenia usprawniającego, jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji leczniczej jest bardzo ważna - wyjaśniła rzecznik.



Podkreśliła, że u takich pacjentów z często bardzo ciężkimi urazami narządu ruchu czas rozpoczęcia rehabilitacji ma kardynalne znaczenie, a zaprzestanie leczenia rehabilitacyjnego w tej grupie pacjentów może skutkować nie tylko poważnym pogorszeniem stanu ich zdrowia.



Brak rehabilitacji może się wiązać z zaprzepaszczeniem efektów leczenia operacyjnego, a tym samym opóźnić lub uniemożliwić pacjentom powrót do aktywności zawodowej i społecznej - podsumowała Kowalska-Matis.