"W Polsce nie potwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem, a liczba osób przebywających na obserwacji w szpitalach celem wykluczenia zakażenia zmniejszyła się do 68 - wynika z danych resortu zdrowia. Na świecie potwierdzono natomiast ponad 90 tys. zachorowań; 3,1 tys. osób zmarło" - podał w środę GIS.

Labolatorium firmy BioMaxima w Lublinie. Spółka poinformowała o zgłoszeniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych testów przesiewowych do szybkiego wykrywania koronawirusa / Wojtek Jargiło / PAP

Według danych Ministerstwa Zdrowia w związku z koronawirusem w Polsce 68 osób jest hospitalizowanych. To mniej w stosunku do danych z poniedziałku, zgodnie z którymi na obserwacji w szpitalach przebywały 92 osoby.



Zwiększyła się natomiast liczba osób poddanych kwarantannie domowej ze 101 do 316 oraz liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - z 3 373 do 4 459.





Podczas gdy w kraju nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, na świecie na chorobę wywoływaną koronawirusem zmarło ponad 3 tys. osób.



We wtorkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3 tys. 124 osoby zmarły.



Przypadki śmierci odnotowano w Chinach kontynentalnych (2 946), Iranie (66), Korei Południowej (34), we Włoszech (52), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3), Francji (2), Australii (3), Tajlandii (1) i USA (6).



Po wydaniu komunikatu przez GIS, z Hiszpanii wieczorem we wtorek napłynęła informacja o pierwszym śmiertelnym przypadku spowodowanym koronawirusem w tym kraju.



Z powodu zagrożenia epidemiologicznego GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.