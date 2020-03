Zwolnienie z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące dla wszystkich samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, jeśli ich przychody spadły w stosunku do lutego o więcej niż 50 procent - takie rozwiązanie zapowiedział Andrzej Duda po spotkaniu m.in. z Mateuszem Morawieckim ws. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu działań pomocowych dla pracodawców i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Prezydent ogłosił również, że wszystkim firmom, "które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 procent średniego wynagrodzenia".

