16 maja oficjalnie zakończy się w Polsce stan epidemii - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii, wprowadzony w związku z koronawirusem, zostanie zamieniony na stan zagrożenia epidemicznego.

To nie jest żadne zniesienie epidemii, tylko - mówiąc symbolicznie - przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe, które pokazuje, że jest ryzyko, jest zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku - powiedział Niedzielski.

Minister tłumaczył zniesienie stanu epidemii szybko malejącą liczbą nowych zachorowań - z tygodnia na tydzień o 35 procent, coraz mniejszą liczbą pacjentów z koronawirusem w szpitalach i coraz lepszym stanem tych, którzy wymagają leczenia. Niedzielski zapewnia, że sytuacja jest cały czas monitorowana, a zniesienie stanu epidemii nie oznacza końca koronawirusa.



Minister dodał, że utrzymanie stanu zagrożenia epidemicznego pozwala utrzymać gotowość legislacyjną, jeśli sytuacja będzie wymagać wprowadzenia prawnych rozwiązań. Taki test spodziewany jest we wrześniu, kiedy zwiększy się transmisja wirusa. Dlatego ten stan zagrożenia będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać - mówił Niedzielski.

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r.

611 zakażeń koronawirusem

Minionej doby badania potwierdziły 611 zakażeń koronawirusem, w tym 49 ponownych. Zmarło 25 chorych z COVID-19 - poinformowano w piątek na stronach rządowych. Wykonano 11 205 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 999 517 przypadków. Zmarły 116 124 osoby z COVID-19.