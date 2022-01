W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli opozycji z premierem. Politycy rozmawiali o walce z Covid-19. Z relacji posłów wynika, że w środę do Sejmu trafi nowy projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawcy mogliby pozywać niezaszczepionych i nieprzetestowanych pracowników, jeśli ci doprowadzą do zakażeń w firmie.

Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podczas spotkania w KPRM / Wojciech Olkuśnik / PAP

Politycy przez ponad dwie godziny dyskutowali w KPRM o rozwiązaniach w związku z piątą falą pandemii koronawirusa. Opozycja usłyszała od premiera zapowiedź kolejnej ustawy dotyczącej walki z epidemią.

Politycy po rozmowach przekonywali, że zobaczyli w sumie jedynie slajdy z prognozami dotyczącymi wzrostu zakażeń i mapy z rozmieszczeniem szpitali. Opozycja ma po spotkaniu jeden, główny wniosek, że rząd nie ma pomysłu, w jaki sposób choć odrobinę zahamować piątą falę.

To jest absurdalna sytuacja, w której my po raz kolejny jesteśmy zapraszani na spotkanie. Od rozmawiania nie ratuje się życia. Życie ratują konkretne ustawy i rozporządzenia - przekonywała Marcelina Zawisza z Lewicy.

Spodziewaliśmy się konkretów, niestety, nie dostaliśmy na piśmie żadnego projektu aktu prawnego - rozporządzenia czy ustawy - powiedział dziennikarzom po spotkaniu szef klubu KO Borys Budka.



Jedno jest pewne: zmusiliśmy dzisiaj (...) rząd do tego, by do jutra - takie padło zobowiązanie - przedstawić konkretne rozwiązania ustawowe. Powiedzieliśmy, że tylko konkretne rozwiązania dają podstawę do wspólnej pracy w parlamencie - dodał.



Budka zaznaczył też, że w walce z pandemią potrzeba konkretnych działań, a nie spotkań i konferencji. Do pracy jesteśmy gotowi, ale nad konkretami. Niestety, tych konkretów na dzisiaj zabrakło - zaznaczył.

Rząd miał zapowiedzieć, że w środę do Sejmu trafi nowy projekt ustawy. Ma on dać pracodawcom możliwość pozywania nieprzetestowany i niezaszczepionych pracowników, jeśli ich nieodpowiedzialność doprowadzi do zakażeń w zakładzie pracy.

My uważamy, że to za mało, że trzeba też paszporty covidowe wykorzystywać, a nie tylko o nich mówić. Będziemy składać swoje pomysły - mówił prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.

O nowym rządowym pomyśle mówił też Krzysztof Bosak. To, co zrozumieliśmy, to że projekt ma zawierać między innymi elementy związane z przymusowym testowaniem, z możliwością karania lekarzy, którzy nie będą chcieli badać pacjentów covidowych, że będzie on w jakiś sposób wspierał zamierzenia sanitarne, które są w projekcie posła Hoca. Prezes Kaczyński zapowiedział, że będzie w drodze prac legislacyjnych próbował integrować te dwa projekty - mówił Bosak.







W tych zapowiedziach projektach legislacyjnych była mowa o jakiejś szybkiej ścieżce odpowiedzialności na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego i egzekucji kar za niepodporządkowanie się temu, co rząd zamierza - mówił Bosak. Szybka ścieżka kar administracyjnych miałaby być wymierzona zarówno w lekarzy, jak i w pacjentów. Miałaby dotyczyć i szczepień, i masek, i testowania przymusowego - dodał.



Zdaniem Bosaka, zapowiedź ta koncentruje się na sprawach "zupełnie nieistotnych z perspektywy pacjenta". Jak stwierdził, dla pacjenta ważna jest dostępność świadczeń ochrony zdrowia i ich jakość.



Rząd, widząc niepowodzenia swojego centralizmu postanowił brnąć w centralizm i zarządzenie systemem ochrony zdrowia poprzez kary, jeszcze głębiej. To nic dobrego nie da, zupełnie błędny kierunek - dodał.

Także w środę Sejm ma się zająć ustawą o weryfikacji testów pracowników, dla której PiS samodzielnie nie ma większości. Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii Covid-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

W Polsce z powodu Covid-19 zmarło ponad 100 tysięcy osób

W dzisiejszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarły 252 osoby z Covid-19.

Wykryte przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (6340), śląskiego (5509), małopolskiego (3230), dolnośląskiego (3167), wielkopolskiego (2536), łódzkiego (2473), lubelskiego (2453), pomorskiego (2175), podkarpackiego (2004), warmińsko-mazurskiego (1461), zachodniopomorskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (1147), podlaskiego (922), świętokrzyskiego (876), opolskiego (875), lubuskiego (451).

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 584 360 przypadków; zmarło 104 097 osób z Covid-19. Najwięcej nowych przypadków zakażenia SARS-COV-2 w całej pandemii wykryto w sobotę 22 stycznia. Resort podał wtedy informację o 40 876 chorych z Covid-19. Natomiast najwięcej zgonów odnotowano 8 kwietnia 2021 roku. Odnotowano wtedy 954 przypadki śmiertelne.