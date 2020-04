Zakaz wstępu do lasów, wprowadzony z powodu epidemii koronawirusa, został zniesiony. O otwarciu szlaków zdecydowali m.in. dyrektorzy Bieszczadzkiego Parku Narodowego czy Karkonoskiego Parku Narodowego. Otwarte są także inne parki narodowe: sprawdź które!

Koronawirus w Polsce. Park Zamkowy w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Wprowadzony 3 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa tymczasowy zakaz wstępu do lasów od dziś jest nieaktualny. Można iść na spacer do lasu czy do parku zachowując oczywiście bezpieczny odstęp od pozostałych spacerowiczów.

Nadal zamknięta jest tak zwana infrastruktura towarzysząca - m.in. ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi. Chodzi o to by, ograniczyć możliwość gromadzenia się ludzi w jednym miejscu.

A co w przypadku parków narodowych? Każdy ma prawo podjąć własną decyzję.

Trzeba zaznaczyć, że parki narodowe mają różną specyfikę. Nie każdy generuje duży ruch turystyczny. Otwarcie szlaków w części parków narodowych spowoduje ruch jedynie lokalny, spacerowy, a w innych parkach - jak w tatrzańskim, karkonoskim czy nadmorskim - otwarcie spowoduje generację ludzi i bardzo duży ruch turystyczny - wyjaśniła Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Mamy pewne obawy, ponieważ otwarcie nawet wybranych odcinków szlaków w Tatrach spowoduje u nas generację dużego ruchu i koncentrację ludzi - dodała.

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego dla turystów dostępne są szlaki, a także parkingi - na Złotej Górze oraz pod zamkiem w Ojcowie. Obiekty turystyczne znajdujące się w zarządzie OPN: jaskinie Łokietka i Ciemna, zamek kazimierzowski oraz ekspozycja przyrodnicza - pozostają nadal zamknięte.

W poniedziałek otwarto większość szlaków w Babiogórskim Parku Narodowym. Zamknięty jest jedynie szlak żółty zwany Akademicką Percią.



Także Park Narodowy "Ujście Warty" uchylił wprowadzony 3 kwietnia całkowity zakaz wstępu na swój teren. Udostępnione zostają ponownie szlaki i ścieżki przyrodnicze. Nadal zamknięte są: plac edukacyjno-sprawnościowy na Górce Czarnowskiej, ośrodek edukacyjny Parku w Chyrzynie i wszystkie toalety na terenie Parku.

Słowiński Park Narodowy od 20 kwietnia jest znów otwarty. Jego dyrektor Marek Sobocki zastrzega, że złagodzenie zakazu polega dosłownie na wejściu do parku. Obiekty, które pozostają zamknięte, to m.in. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie i jego filie w Rowach i w Rąbce. Niedostępne są także wieża widokowa Rowokół i latarnia morska w Czołpinie.

Parki wchodzące w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwa parki narodowe na terenie województwa: Woliński i Drawieński są otwarte. Można także wejść na plaże. W skład zespołu wchodzą Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa", Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, fragment Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" (druga część należy do województwa lubuskiego), Iński Park Krajobrazowy i Drawski Park Krajobrazowy.

Także Bieszczadzki Park Narodowy udostępnia szlaki piesze dla turystów.

/ Darek Delmanowicz / PAP

/ Darek Delmanowicz / PAP

W ciągu dnia o udostępnieniu tras turystycznych poinformuje także Magurski Park Narodowy.

Ponownie otwarty został Karkonoski Park Narodowy. Jednak z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy z Czechami zamknięta jest Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj wraz ze Śnieżką. Z kolei z powodu ograniczeń epidemicznych zamknięty jest Wodospad Kamieńczyka.

Władze Karkonoskiego Parku Narodowego podały też w poniedziałek, że ze względu na zagrożenie lawinowe nieczynne są: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką); szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów; szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem; szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa); szlak żółty przez Biały Jar; szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki oraz szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Jak podano, zamknięte są też z powodów przyrodniczych, dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych, szlaki: niebieski od Domku Myśliwskiego do Schroniska Samotnia; zielony tzw. Ścieżka nad Reglami od schroniska pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem; żółty od schroniska pod Łabskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów; niebieski od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj; zielony od Polany Bronka Czecha do szlaku czerwonego niedaleko Słonecznika.

Kampinoski Park Narodowy na swojej stronie poinformował, że z poniedziałkiem otwarte zostały otwarte jedynie szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne i parkingi. "W dalszym ciągu zamknięte pozostają ośrodki edukacyjne i obiekty infrastruktury turystycznej - polany rekreacyjne, place zabaw, urządzenia sportowe, miejsca odpoczynku i wiaty" - czytamy.



Sucha ściółka leśna





Mimo że koronawirus nie będzie już blokował wejścia do lasu, to może zrobić to dobra pogoda i utrzymujące się w lasach duże zagrożenie pożarowe. Zgodnie z przepisami, każdy z 430 nadleśniczych w Polsce może uznać, że w skrajnych warunkach, należy zamknąć dostęp dla postronnych do lasu. Na razie jednak takie decyzje nie zapadły.

Lasy Państwowe informują, że w niemal wszystkich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Wilgotność ściółki w niektórych miejscach spadła do krytycznych 8-12 proc. Leśnicy porównują to do wilgotności drewnianych mebli w naszych domach, która wynosi 9 proc.

Pożywką dla ognia jest to, że w lasach nie ma jeszcze bujnej, świeżej roślinności lecz tylko suche liście i łodygi, które są materiałem łatwopalnym.

Od początku roku w lasach wybuchło ponad 1,5 tys. pożarów; ponad 500 w kompleksach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogień strawił ok. 240 ha lasów.