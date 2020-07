Wesele w Węgrowie i chrzciny w Garwolinie - to dwa ogniska koronawirusa przez które nastąpił wzrost liczby zakażonych na Mazowszu. MZ poinformowało w czwartek o 104 nowych przypadkach zakażeń w regionie. Dla porównania: w ciągu ostatnich kilku dni, liczba ta nie przekraczała 50.

MZ poinformowało w czwartek o ponad stu nowych przypadkach zakażeń na Mazowszu / Darek Delmanowicz / PAP

Co najmniej 30 osób było zakażonych na weselu w Węgrowie. Co ciekawe żadna zakażona osoba nie pochodzi z tego miasta, a nawet z tego powiatu. Za to stacje sanepidu z innych powiatów, raportują przypadki zakażenia, łącząc je z tą jedną imprezą weselną. I tak co najmniej 20 osób ma dodatni wynik testu w Warszawie, 13 w Siedlcach, a śledztwo epidemiczne prowadzone jest także w Mińsku Mazowieckim i w kilku powiatach poza Mazowszem.





Z kolei chrzciny w Garwolinie to na razie pięć wyników dodatnich na Covid-19 i śledztwo, które ma ustalić krąg osób, które mogły się zarazić i rozjechać po kraju.



Są też nowe zakażenia w szpitalu w Gostyninie i w pobliskim Domu Pomocy Społecznej.



Z raportu wojewódzkiego sanepidu wynika, że są także nowe ogniska koronawirusa w zakładach pracy m.in. w Wołominie, Płocku oraz dwóch firmach w Warszawie.



W czwartek resort zdrowia poinformował o 418 nowych zakażeniach koronawirusem, potwierdzono również śmierć kolejnych 9 osób. Wśród zmarłych jest 37-latek. Aktualny bilans pandemii w Polsce to 41 580 zakażeń i 1 651 ofiar śmiertelnych.