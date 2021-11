"Mamy do czynienia z mutacją, która stanowi ryzyko przyspieszenia pandemicznych procesów. To zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. W związku z tym przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń" – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 grudnia. To reakcja na wykrywany w kolejnych państwach wariant Omikron.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Piotr Nowak / PAP

Jak dodał Adam Niedzielski, pakiet ma dwa elementy.

"Pierwszy dotyczy uszczelnienia granic. Podążając za rekomendacją Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń ECDC) wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe), które są uznane za kraje szczególnego ryzyka. Osoby wracające z tych krajów, niezależnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. Nie ma możliwości zwolnienia testem z takiej kwarantanny" - powiedział Adam Niedzielski.

"Kolejnym elementem jest zmiana zasad dla podróżujących do Polski z krajów non-Schengen. Wydłużamy kwarantannę do 14 dni, a zwolnienie z kwarantanny może być od ósmego dnia po wykonaniu testu PCR" - zaznaczył minister zdrowia.

"Zmniejszamy limity z 75 proc. do 50 proc. zapełnienia w gastronomii, hotelach, kulturze, kościołach, obiektach sportowych. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w tych limitach" - dodał Niedzielski.

"Zmniejszamy też limit ze 150 do 100 osób dla imprez typu wesela, komunie, dyskoteki. W imprezach sportowych z 500 do 250. Ostatnia ważna zmiana - w punktach typu siłownia, strefa fitness, targi, konferencje podnosimy limit do 1 osoby na 15 m kw" - zaznaczył.

Jak dodał, obostrzenia będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia.



Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że kwarantanna nie będzie dotyczyć osób zaszczepionych.

"Jesteśmy w apogeum IV fali epidemii"

"Jesteśmy gdzieś w apogeum IV fali. Teraz spodziewamy się, że albo te wzrosty wyhamują i będą utrzymywały się na tym stabilnym poziomie. Ale oczywiście też myślimy o bardziej optymistycznym scenariuszu, że ta liczba będzie spadała. Taki sposób myślenia do tej pory przyjmowaliśmy, że mamy sytuację pod kontrolą, tzn. jesteśmy w przewidywalny sposób zarządzać walką z pandemią, mając pojęcie, jakie będą wzrosty, trendy i co będzie działo po stronie szpitali" - powiedział Adam Niedzielski.

Minister wytłumaczył, że obecnie jesteśmy w sytuacji, że liczba zachorowań powoli zmniejsza się. W dwóch województwach: lubelskim i podlaskim mamy do czynienia ze spadkiem nowych zakażeń. Natomiast na Mazowszu, które "często przesądza o nowych trendach", widać, że IV fala hamuje, a w pozostałych regionach "mamy kontynuację wzrostu".

Szczególnie niepokoi sytuacja na Śląsku, gdzie te dynamiki są stosunkowo duże i tam mamy też stosunkowo dużą liczbę mieszkańców - powiedział.

Omikron - co o nim wiemy

Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała nowy wariant koronawirusa Omikron, odkryty po raz pierwszy w RPA, jako "budzący niepokój".

Po raz pierwszy wykryto go w Botswanie - następnie zdołał on przedostać się do RPA i Hongkongu. Mowa jest o kilkudziesięciu przypadkach. Nikt nie ma wątpliwości, że takich zakażeń jest więcej, najprawdopodobniej w większości regionów Republiki Południowej Afryki.

Mnogość jego kolców i potencjał do mutacji wywołują poważne zaniepokojenie naukowców.

Dyrektor Centre for Epidemic Response and Innovation prof. Tulio de Oliveira twierdzi, że zawiera on "niezwykłą konstelację mutacji" i są wśród nich te, których wcześniej nie obserwowano.

Ten wariant nas zaskoczył, zawiera on przeskok ewolucyjny i znacznie więcej mutacji niż mogliśmy oczekiwać - podkreślił naukowiec, cytowany przez BBC.

Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że wykryto w tym wariancie ogółem 50 mutacji, z tego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Podejrzewa się, że mutacje te mogły powstać u jednego pacjenta, u którego zakażenia występowało wyjątkowo długo. U takich chorych wirus dłużej mutuje i jest większe prawdopodobieństwo powstania nowych zmian przydatnych w dalszym atakowaniu ludzi.

Są obawy - stwierdził prof. Richard Lessells z University KwaZulu-Natal w RPA - że taki wirus może mieć większą zdolność transmisji i łatwiej się rozprzestrzeniać między ludźmi. Nie można nawet wykluczyć, że będzie wykazywał się większą zdolnością do ucieczki przed układem odpornościowym.