W trosce o nasze zdrowie oraz naszych najbliższych minister zdrowia apeluje, byśmy zbliżające się Boże Narodzenie spędzili w ściśle rodzinnym gronie. Adam Niedzielski namawia także tych, którzy planowali przyjechać na święta z zagranicy do rodziny w Polsce, aby swoje plany przełożyli.

(zdjęcie ilustracyjne) / RONALD WITTEK / PAP/EPA



Minister zdrowia Adam Niedzielski po raz kolejny namawia Polaków, żeby spędzili święta Bożego Narodzenia w domach w kameralnym gronie. Przypomina o ustalonym limicie: domownicy plus pięć dodatkowych osób.

"Będę rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarzadzania Kryzysowego, żeby ten okres, który się zbliża, czyli święta, Sylwester i ferie, żebyśmy konsekwentnie zostali w domu" - powiedział.

Na dzisiejszej konferencji prasowej szef resortu zdrowia odniósł się także do kwestii przyjazdu Polonii na święta. Zasugerował, żeby rozważając plany przyjazdu do kraju zastanowić się nad tym, czy nie lepiej byłoby poczekać z nim do Wielkanocy.

Przed nami trudne tygodnie i miesiące, trzecia fala jest realnym ryzykiem - mówił. Światłem w tunelu są, jak twierdził, szczepienia, ale te nie mogą odbywać się w warunkach eskalacji epidemii.

Jak dodał, "nasza przyszłość znajduje się w fiolce, w której są szczepienia".





Prof. Horban w RMF FM o świętach w rodzinnym gronie

Także główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban namawiał w RMF FM, by osoby, które mają rodzinę daleko, nie jechały do niej na święta Bożego Narodzenia, nawet gdyby miały spędzić je w małym gronie. On sam, jak mówi, spędzi je tylko z tymi, z którymi spotyka się na co dzień.

"Normalnie spędzamy z bardzo liczną rodziną, w tym roku zrobimy to w sposób bardziej ograniczony, zdecydowanie tylko z tymi, z którymi spotykamy się na co dzień" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Andrzej Horban: Wolałbym paru staruszków zaszczepić przed kamerami, niż polityków Michał Dukaczewski / RMF FM