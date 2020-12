"Zaufajmy nauce, zaufajmy medykom" - mówił podczas konferencji prasowej dotyczącej m.in. Narodowego Programu Szczepień premier Mateusz Morawiecki. "Nawet najlepsza szczepionka nie zadziała, jeśli do Narodowego Programu Szczepień zgłosi się mało osób" - podkreślał. Szef rządu prosił też Polaków o to, aby święta Boże Narodzenia spędzili w kameralnym gronie. "Od naszej odpowiedzialności będzie zależeć życie tysięcy ludzi. Postarajmy się wytrzymać" - mówił.

Mateusz Morawiecki podczas konferencji mówił o Narodowym Programie Szczepień / Marcin Obara / PAP

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień. Mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców - mówił.

Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków. To już dzisiaj zabudżetowane około 3 mld zł, ale prócz tego także środki dla wszystkich placówek medycznych, które będą szczepić, które niemal podwoją tę liczbę - oświadczył szef rządu.

To bardzo ważny moment, w którym Europa przystępuje do kontrofensywy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia - powiedział Morawiecki.

Szef rządu oznajmił, że narodowy cel to zaszczepienie jak największej ilości populacji. Pierwsi będą medycy i nauczyciele. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chce podkreślić, że powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych 4-5 tygodniach, a nie od samego procesu szczepień - wskazał. wskazał.

Premier podkreślił, że Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionki będą darmowe, dobrowolne. Postaramy się, by były dostępne także dla tych, którzy dziś są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść, z różnych względów, zdrowotnych przede wszystkim, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy chronić najsłabsze osoby naszego społeczeństwa w pierwszej kolejności - powiedział szef rządu.

Według niego, "moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym". Według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze - dodał. Apelował też, aby Polacy w sprawie szczepionek zaufali nauce i medykom. W zachodnich krajach, które przystępują wraz z nami do programu szczepień, jeszcze większy procent osób chce się zaszczepić - to jest lepsze dla nich, to jest dobra informacja dla nich. My też powinniśmy wejść mocno w ten program szczepień - powiedział szef rządu.

Powiedział również, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zapytał, dlaczego nie można skrócić okresu, w którym Europejska Agencja Leków podejmuje decyzje odnośnie szczepionek, "dlaczego w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii te decyzje zapadają szybciej". Być może o parę dni uda się skrócić ten okres, bo moim zdaniem warto walczyć o każde kilka dni, o każdy tydzień, dwa tygodnie - powiedział szef rządu.

"Spędźmy święta tylko z najbliższymi"

Morawiecki zwrócił ponadto uwagę, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To jest wyjątkowy czas, ale w tym wyjątkowym czasie potrzebna jest wyjątkowa odpowiedzialność - za siebie i za bliskich, za to, żeby nie zarażać innych. Od naszej odpowiedzialności zależeć będzie życie tysięcy ludzi - powiedział Morawiecki.





Zaapelował, by ograniczyć mobilność w okresie świątecznym. U nas również (...) spadkowy trend zachorowań wyhamował, a więc widać, że zbliżają się też trudne decyzje i trudne tygodnie, i patrząc na to, co dzieje się wokół nas, mając na uwadze decyzje naszych sąsiadów, (...) miejmy na uwadze to, że pandemia nie jest jeszcze zwalczona, że w bardzo wielu miejscach mówi się o trzeciej fali - przypomniał premier.



Jak dodał, zdaniem wielu lekarzy styczeń i luty, pod względem zdolności rozprzestrzeniania się wirusa, są groźniejsze niż październik czy listopad. Mając to uwagę, potraktujmy święta Bożego Narodzenia wyjątkowo - zostańmy w gronie najbliższych, żeby pokonać wirusa - zaznaczył Morawiecki.

Nowa infolinia

Szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej odniósł się do przyspieszonego terminu posiedzenia Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski - wskazał.

Minister powiedział też, że to przyspieszenie w dostarczaniu szczepionki na polski rynek jest wyzwaniem, ale "jesteśmy gotowi".

Informacje o szczepionce przeciw Covid-19 będziemy mogli otrzymać za pośrednictwem specjalnej infolinii dostępnej pod numerem 989 od jutra.

Ta infolinia będzie funkcjonowała w dwóch etapach. Pierwszy, który zostanie uruchomiony jutro, to jest właśnie ogólna informacja. A w połowie stycznia, kiedy już będziemy gotowi do zapraszania do konkretnych placówek na konkretne terminy osoby, które będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu, po 15 stycznia będzie można się umawiać już na konkretne terminy - tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień. Ale oczywiście bądźmy tymi ambasadorami w oparciu o rzetelną wiedzę, dowody naukowe i obiektywne badania - tłumaczył.



Dzisiaj rusza też strona internetowa dedykowana szczepieniom.



Nowe obostrzenia na czas świąt?

Szef resortu zdrowia zapytany na konferencji poświęconej Narodowemu Programowi Szczepień na Covid-19, czy będą wprowadzone nowe obostrzenia na czas świąt i ferii, odpowiedział, że przede wszystkim trzeba "zdawać sobie sprawę z tego, że okres Sylwestra, okres ferii, to są kluczowe momenty, kluczowe chwile, które będą skutkowały ewentualną trzecią falą pandemii".

Jak dodał, "to jest o tyle krytyczny moment, że przestrzeganie tych wszystkich obostrzeń, z którymi będziemy mieli do czynienia, będzie miało skutek konkretny, a nieprzestrzeganie - to ryzyko pojawienia się trzeciej fali zdecydowanie zwiększa".

Proszę pamiętać też o tym, że szczepienia jeszcze swojego efektu nie osiągną, bo jeszcze na poziomie lutego, o którym mówimy w kontekście trzeciej fali, nie ma możliwości, żeby uzyskać populacyjny efekt odporności - stwierdził.

Przyznał, że do rządu również docierają sygnały o nadużywaniu formy wyjazdów służbowych - zgodnie z obecnymi obostrzeniami z noclegu w hotelu można skorzystać tylko będąc na wyjeździe służbowym. Takie przykłady - powiedział szef MZ - "każdy z nas może znaleźć w sieci, gdzie różne podmioty w charakterze wyjazdu służbowego zapraszają do spędzenia Sylwestra i ferii".

Będę rekomendował tutaj zdecydowanie surowsze działanie - dlatego właśnie, żeby nas obronić przed trzecią falą pandemii, ale o szczegółach poinformujemy państwa w czwartek - zapowiedział minister zdrowia.

Minister odpowiadając na pytanie o przyjazdy Polaków na święta i ewentualne dodatkowe obostrzenia w tym kontekście stwierdził, że namawia w pierwszej kolejności do rozwagi i spędzenia ich w kameralnym gronie.



W gronie najbliższej rodziny, w ten sposób, by nie przekraczać limitu, który sobie ustaliliśmy, czyli 5 osób poza limit domowników- poradził.



Niedzielski zasugerował, żeby rozważając plany przyjazdu do kraju zastanowić się nad tym, czy nie lepiej byłoby poczekać z nim do Wielkanocy.

Będzie Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk przekazał, że w Narodowym Programie Szczepień przewidziano szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne.

Dworczyk podkreślił, że w programie zostały ujęte dwie ważne kwestii, które wynikały z konsultacji. Pierwsza z tych kwestii to szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Ten postulat przewijał się wielokrotnie w rozmowach z samorządowcami, z różnymi instytucjami - powiedział Dworczyk. Dodał, że to zaangażowanie będzie dotyczyło zarówno sfery informacyjnej, promocyjnej, ale też m.in. dowozu osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień. W tych kwestiach - dodał Dworczyk - jednostki samorządu terytorialnego oraz Straż Pożarna będą odgrywały ważną rolę.

Druga sprawa, która też budziła emocje - Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne. Ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów. Czy - tak, jak to pierwotnie było zakładane, dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzenie mechanizmu na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach. Przychyliliśmy się w do tych głosów umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii- poinformował.

Dworczyk zaznaczył, że Narodowy Program Szczepień będzie to kompendium wiedzy na temat szczepionki i procesu szczepień. Zachęcał, by zapoznać się z tym materiałem, ponieważ - jak mówił - jest tam wytłumaczona droga od samego początku, gdy ktoś podejmuje decyzję, by się zaszczepić, poprzez zapisanie się na właściwy termin, potem szczepienie. W czasie, gdy pojawiają się różne niesprawdzone informacje warto czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł a ten dokument jest wiarygodnym źródłem - podkreślił.

