O zawieszenie poboru opłat za przejazd po drogach publicznych objętych systemem Viatoll zwróciły się organizacje transportowe w petycji do Ministerstwa Infrastruktury. Przewoźnicy argumentują, że byłoby to znaczne wsparcie dla branży, która należy do jednej z najbardziej poszkodowanych przez epidemię koronawirusa. Firmy transportowe chcą, żeby taka decyzja znalazła się w tak zwanej tarczy antykryzysowej, czyli pakiecie ustaw, jaki przygotowywany jest dla przedsiębiorców przez polskie władze.

