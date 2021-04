Prezydent Andrzej Duda na piątek zwołał Radę Gabinetową ws. strategii walki z Covid-19. W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 954 chorych - najwięcej od początku pandemii – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Prezydent Andrzej Duda / Marcin Obara / PAP

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce na jutro prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową. Jak poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej.

"Prezydent Andrzej Duda zwołał na jutro na godz. 9.30 posiedzenie rady gabinetowej ws sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z Covid-19" - poinformował na Twitterze Spychalski.

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent.

Nowe dane ws. zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że w Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 954 chorych, czyli najwięcej od początku pandemii.





Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że na dzisiejszy tragiczny wynik dotyczący 954 zgonów składa się m.in. zaraportowanie zgonów z okresu świątecznego - od Wielkiego Piątku aż do świątecznego poniedziałku.

Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku, mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Jest to więc duża liczba 954, ale ona też w pełni nie obrazuje tej ostatniej doby czy właściwie ostatnich dwóch dni, bo najczęściej to bieżące raportowanie dotyczy 24 do 48 godzin i to jest ten standard - tłumaczył.