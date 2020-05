W Polsce koronawirusa wykryto u 18 tys. 394 osób. Zmarło 919 z nich, a wyzdrowiało 7451 – to najnowszy bilans pandemii w Polsce. Na świecie wciąż trudna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zachorowało 1,5 mln ludzi. Szybki przyrost zachorowań spowodował, że Rosja stała się drugim najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo

919 Polaków zmarło z powodu koronawirusa, patogen wykryto u 18 tys. 394 osób w naszym kraju

Według najnowszych danych, w Polsce wyzdrowiało już 7 451 zakażonych koronawirusem

Liczba zakażeń na świecie wynosi aktualnie 4,6 mln. 311 781 osób zmarło.

Pogarsza się sytuacja w Rosji, która jest w tej chwili drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem

W innych częściach Europy kraje powoli luzują obostrzenia, choć np. premier Hiszpanii zapowiedział wydłużenie stanu zagrożenia o kolejny miesiąc.

Bundesliga wróciła jako pierwsza wielka liga w Europie.





10:23 NOWY JORK

Użytkownik Tik Toka z Nowego Jorku został mocno skrytykowany po tym, jak dla wygłupu rozlał litry mleka z płatkami śniadaniowymi w wagonie nowojorskiego metra. "Nowy poziom dna: Robienie sobie żartów z niezbędnych pracowników w trakcie globalnej pandemii i sprawienie, by to oni posprzątali twój bałagan. Podłość" - skomentowała na Twitterze spółka organizująca komunikację zbiorową w Nowym Jorku.





10:15 FRANCJA

Narciarze i alpiniści znowu pojawili się we francuskich Alpach - informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz

Otwarto ponownie kolejkę linową w masywie Mont Blanc. Przez dwa miesiące jej funkcjonowanie były zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie kolejka zabiera 3 razy mniej osób niż przed wprowadzonymi obostrzeniami. Pasażerowie muszą nosić maseczki ochronne i mierzona jest im temperatura.

Dodatkowo władze leżącego u stóp Mont Blanc kurortu apelują, aby osoby, które mają kaszel nie korzystały z kolejki. Wszyscy turyści proszeni są natomiast o kupowanie biletów przez internet.





10:02 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

W porannym raporcie resort zdrowia poinformował o 137 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Podobnie jak w poprzednich dniach, większość zakażeń pochodzi z województwa śląskiego. Ministerstwo przekazało również informację o śmierci kolejnych 4 chorych. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 18 394 zakażonych i 919 zmarłych.











09:43 ŚLĄSK

Trwają badania górników z kopalni, w których stwierdzono najwięcej zakażeń koronawirusem wśród pracowników. Tylko dziś ma zostać wykonanych 5 tys. testów, podobną ilość wymazów pobrano już wczoraj. Obecnie badani są górnicy, u których pierwsze testy dały wynik ujemny.









09:23 Koronawirus w Czernichowie

U pacjentów i pensjonariuszy, a także u osób tworzących zespół wsparcia, który przejął opiekę nad podopiecznymi prywatnego ośrodka opieki w Czernichowie, testy na obecność w ich organizmie koronawirusa dały wynik ujemny - podali w niedzielę beskidzcy goprowcy, którzy współtworzyli zespół wsparcia.



"Dlatego też w sobotę, w 16. dobie od wejścia zespołu wsparcia na teren ośrodka, możemy mówić o sukcesie i opanowaniu koronawirusa. Siłami wojskowymi - karetki Wojsk Obrony Terytorialnej i 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego - rozpoczęto w sobotę ewakuację pacjentów w wyznaczone przez NFZ miejsca w obrębie całego województwa śląskiego" - ogłosili w komunikacie ratownicy GOPR.



Ewakuacja zakończy się w niedzielę.





09:12 WIRTUALNY TYDZIEŃ TEATRU

Tydzień Teatru Publicznego z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim rozpocznie się wirtualnie w poniedziałek 18 maja w mediach społecznościowych i na stronie internetowej placówki.

Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (GTS) Magdalena Hajdysz poinformowała PAP, że w poniedziałek 18 maja rozpocznie się Tydzień Teatru Publicznego z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube GTS i na stronie www.teatrszekspirowski.pl.

"Co roku, mniej więcej o tej porze, mówiliśmy, że w teatrze - i nie tylko - +grosze grają rolę+. To hasło obchodzonego od 2015 Dnia Teatru Publicznego i akcji +Bilet do teatru za grosze+. W tym roku nie mamy możliwości zaprosić naszych widzów na spektakl do teatru, ale - zarówno Instytutowi Teatralnemu, jak i nam - zależy bardzo na tym, aby nasi widzowie wiedzieli, że wciąż jesteśmy i działamy, ale również tęsknimy i czekamy na ponowne powitanie widzów w naszych progach" - dodała Hajdasz.





09:03 DZIENNY RAPORT





08:49 BELGIA

W Belgii coraz częściej szkoły wyższe przeprowadzają z powodu pandemii egzaminy w formie on line przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Jak donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymanska - Borginon sprawa wywołała debatę na temat prawa do prywatności i do ochrony danych osobowych.

Takie egzaminy wywołują u części studentów dodatkowy stres, ponieważ są nagrywani w swoich własnych pokojach. Większość studentów zgadza się jednak na taką formę egzaminowania, ponieważ obawia się nierówności.





08:33 Straż Graniczna

W sobotę skontrolowano 46,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 41 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, zgodnie z którą kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - zostaje przedłużona do 12 czerwca. Rozporządzenie podpisał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

08:22 ETIOPIA

Etiopskie gwiazdy światowej lekkoatletyki Tirunesh Dibaba i Kenenisa Bekele zainicjowały zbieranie pieniędzy na walkę z koronawirusem w swoim kraju. Oczywiście uczyniły to, jak przystało na wybitnych długodystansowców, biegając.





08:11 ROSJA

Rosjanie podczas samoizolacji najczęściej zajmują się sprawami domowymi, oglądają seriale i spędzają czas z rodziną - wynika z badań firmy Telecom Daily. 49 proc. poświęca swój czas na sen. Dokładnie tyle samo - po 32 proc. - przeznacza go na sport i alkohol.

Wśród blisko 900 uczestników badania 76,5 proc. stanowiły osoby, które z powodu epidemii pracują bądź uczą się zdalnie. Pozostałych 23,5 proc. nadal pracuje dojeżdżając do pracy. Znaczna większość wszystkich badanych - 72 procent - powiedziała, że czas w samoizolacji poświęca na sprawy domowe. Dwie trzecie - 66 proc . - spędza czas na oglądaniu filmów i seriali. Niemal tyle samo Rosjan podczas pobytu w domu poświęca czas na kontakty rodzinne (55 proc.) i na komunikowanie się w mediach społecznościowych (52 proc.).

08:03 Wezwanie do otwarcia granic

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wzywa Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów

"Europa żyje z tego, że jest Europą bez granic" - powiedział Maas z okazji otwarcia granicy niemiecko-luksemburskiej.

"Zatrzymamy kontrole na granicy z Danią w ciągu kilku najbliższych dni, a od 15 czerwca nie będzie już więcej kontroli na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią.

Mam nadzieję, że kontrole graniczne, które obecnie stosują polscy i czescy przyjaciele, zostaną zniesione w dającej się przewidzieć przyszłości" - mówił minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas

Polskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało na początku tego tygodnia, że przedłuży ścisłe kontrole na granicach do 12 czerwca.

Granicy z Niemcami nie zamierzają też na razie otwierać Czesi.

07:42 Szczecińskie Muzeum Narodowe

Dwa oddziały szczecińskiego Muzeum Narodowego, w Szczecinie i w Gryficach, zostaną ponownie udostępnione zwiedzającym - poinformował rzecznik instytucji. Zwiedzanie będzie się odbywać w rygorze sanitarnym.

"Wystawę czasową ‘Living in the Present Future’ w gmachu muzeum przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie, w tym słynny już wielkoformatowy neon grupy Superflex ‘We are all in the same boat’, będzie można oglądać od wtorku" - poinformował rzecznik Muzeum Narodowego w Szczecinie Daniel Źródlewski. Dodał, że zabytki techniki w gryfickim skansenie będą udostępnione od poniedziałku.

Jak wskazał Źródlewski, zwiedzanie możliwe będzie w rygorze sanitarnym skonsultowanym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.





07:33 Riwiera Francuska

W Nicei na Francuskiej Riwierze po raz pierwszy od marca otwarto plaże. Było to możliwe dzięki luzowaniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, która we Francji zabiła prawie tysięcy osób.

Miłośnicy plażowania nie byli jednak bardzo zadowoleni. Mogli jedynie wskoczyć do wody i popływać.

"Jestem trochę rozczarowany. Mogliśmy popływać, nacieszyć się morzem, którego nie widzieliśmy od prawie dwóch miesięcy. Trzeba jeszcze pozwolić na opalanie się i spacery po plaży, czego niestety nie wolno robić. Tak więc jesteśmy na wpół wolni. Ale z drugiej strony niebo było zachmurzone, a wody zimna" - mówi jeden z plażowiczów.





07:09 Związki w czasie pandemii

W okresie pandemii zwiększyło się zainteresowanie pornografią w sieci, a w związkach Polaków więcej jest konfliktów i przemocy domowej, w tym - seksualnej. Izolacja społeczna jest często testem na przetrwanie w związku - twierdzi w rozmowie z PAP pedagog, seksuolog i doradca rodzinny prof. Zbigniew Izdebski.

07:02 BILANS NIEMIECKI

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 583 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podał w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii w RFN wzrosła do 174 355. Zmarły też kolejne 33 zakażone osoby.

Poprzedniej doby w Niemczech zmarło 57 osób, a dzień wcześniej 101 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 7 914 - poinformował RKI.

Z pogłębionego raportu Instytutu wynika, że wskaźnik reprodukcji koronawirusa w RFN wynosi aktualnie 0,94. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża nieznacznie mniej niż jedną kolejną osobę.





06:43 NIEMCY

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim wracają do walki o obronę mistrzowskiego tytułu. Przy pustych trybunach, ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa, Bundesliga jest pierwszą znaczącą ligą na świecie, która wznowiła rozgrywki.

06:35 MEKSYK

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Meksyku przekroczyła 5 tysięcy - poinformowały w sobotę wieczorem czasu miejscowego władze tego kraju. Łącznie w Meksyku potwierdzono ponad 47 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem.





06:28 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem - podała w niedzielę rano państwowa komisja zdrowia. Dzień wcześniej takich przypadków było osiem.



Dwa z pięciu nowych zakażeń to tak zwane infekcje importowane, a pozostałe trzy - to lokalne zakażenia w prowincji Jilin w północno-wschodniej części Chin.





06:20 USA

O 1237 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów w tym kraju to 88 730 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.





06:10 USA

Od początku marca do końca kwietnia Nowy Jork opuściło z powodu Covid-19 około 420 tysięcy osób, głównie zamożnych - poinformował dziennik "New York Times".