W Kanadzie została wydana zgoda na pierwsze kliniczne testy szczepionki przeciwko COVID-19 – poinformował premier Kanady Justin Trudeau.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Podczas swojego codziennego briefingu Trudeau przekazał, że Health Canada, federalny resort zdrowia, wydał zgodę na kliniczne testy szczepionki, prowadzone na Uniwersytecie Dalhousie. Mieszczący się w Halifaksie, w prowincji Nowa Szkocja, Uniwersytet Dalhousie jest jednym z najstarszych kanadyjskich uniwersytetów, w jego ramach działa Canadian Centre for Vaccinology, centrum specjalizujące się w badaniach nad szczepionkami.

O pracach nad szczepionką na Uniwersytecie Dalhousie media informowały pod koniec marca, zapowiadano, że testy kliniczne na ludziach są sprawą kilku tygodni, a wspomniana wówczas szczepionka wykorzystuje fragment DNA wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19. Zespół badawczy z Dalhousie pracował nad trzema typami szczepionek.



Według danych ze stron Health Canada w Kanadzie są prowadzone ponadto 33 kliniczne testy i badania nad terapiami i lekami wspierającymi leczenie COVID-19.



W minioną środę Kanadyjska Rada Badań Naukowych, federalna agencja wspierająca rozwój nauki w Kanadzie, podała, że opracowana w Chinach próbna szczepionka na COVID-19 będzie produkowana i testowana w Kanadzie. Szczepionka ta, wciąż jeszcze w fazie badań, została opracowana przez chińską firmę CanSino Biologics, która współpracuje z chińską armią, ale technologia używana do jej produkcji jest kanadyjska.



Według danych Health Canada z soboty przed południem liczba zachorowań w Kanadzie przekroczyła 75 tys. i wzrosła do 75004, z czego najwięcej przypada na Quebec (41420) i Ontario (22313). Liczba osób zmarłych to 5595.